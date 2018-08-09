صحيفة عبرية: من يسيطر على المعادلة في غزة... "حماس" أم إسرائيل

قال كاتب إسرائيلي إن كل السيناريوهات مطروحة في قطاع غزة، ولكن من سيكون له الغلبة في النهاية، "حماس" أم إسرائيل، ومن يتحكم في مجريات الحرب.

نقلت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء اليوم الخميس، عن لسان المحلل السياسي الإسرائيلي، طل لاف رام، أن ما جرى في غزة أمس هو الأكبر والأضخم منذ حرب "الجرف الصامد"، في عام 2014، لكنه تساءل من سيكون له الغلبة في نهاية الحرب، في حال اندلاعها، حركة "حماس" أم إسرائيل.

وأكد المحلل السياسي أن إسرائيل ليست معنية بالحرب في غزة، وأنه في حال دخول الجيش الإسرائيلي للحرب في غزة، فإنه ليس من المعروف متى تبدأ ومتى تنتهي الحرب، ومن سيكون له الغلبة في النهاية، ومن يقرر وقف تلك الحرب من عدمه.

حرب مع وقف التنفيذ

يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي أغار، مساء أمس الأربعاء، على قطاع غزة، وأوقع العشرات من الفلسطينيين، ما بين قتيل وجريح، مما دفع بالفلسطينيين إلى الرد بإطلاق عشرات الصواريخ والقذائف على مستوطنات "غلاف غزة".

يذكر أن آفي جفاي، رئيس حزب "المعسكر الصهيوني" الإسرائيلي، قال، أمس الأربعاء، إن بنيامين نتنياهو وأفيغدور ليبرمان فشلا أمام حركة "حماس".

وكتبت القناة العاشرة العبرية في صفحتها الرئيسة على "تويتر"، أن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء، وأفيغدور ليبرمان، وزير الدفاع، الإسرائيليين، فشلا أمام صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحماس.

نقطة ضعف إسرائيل



© REUTERS / Mohammed Salem قصف إسرائيلي لمبنى في مدينة غزة