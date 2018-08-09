مصدر سعودي: بديل كندا جاهز ولن تخسر السعودية من قطع العلاقات في المجال الطبي

كشف مصدر طبي سعودي أن إيقاف المملكة تعاملها مع كندا في المجال الطبي لا شيء يعنيها أو تخسرها، لوجود دول بديلة منافسة لكندا، وصديقة للمملكة العربية السعودية.

وعن آلية عودة المرضى السعوديين في كندا، قال المصدر السعودي لـ"سبوتنيك"، يتم الترتيب مع السعوديين الموفدين للعلاج لنقلهم إلى دول أخرى، حسب رغباتهم؛ لإكمال العلاج حسب توجيهات، الملك سلمان، بتخصيص لجنة مختصة تتابع نقل المرضى والطلبة المبتعثين.

© AFP 2018 / FAYEZ NURELDINE رغم الأزمة...رسالة تطمين من السعودية إلى كندا

وأشار المصدر الطبي إلى أن الخطة تضمنت أن لا يبقى أيا منهم في كندا، خلال فترة صيف 2018، كحد أقصى، وأن يتم نقل المرضى إلى أية دولة، حسب رغبتهم، وكذلك الدول البديلة، وفقا لتوجيه الملك، على أن تتم عملية نقلهم على نفقة الدولة.

وعن آلية التعامل مع الأطباء الكنديين في السعودية ، أكد المصدر الطبي السعودي وجود أطباء كنديين في السعودية، ولكنهم ليسوا بالعدد الذي من الممكن أن نقول عنه مؤثر، وجاري استقطاب من هم أكفأ منهم، وأفضل، داخليا وخارجيا.

© AP Photo / Hasan Jamali السعودية تصعد من إجراءاتها "العقابية" ضد كندا وكانت وزارة الخارجية السعودية، أعلنت في وقت سابق، أن المملكة استدعت سفيرها في ‫ كندا للتشاور، وقررت اعتبار السفير الكندي لديها شخصا، غير مرغوب فيه، وعليه مغادرة البلاد، خلال 24 ساعة.

وانتقدت وزارة الخارجية السعودية، في وقت سابق، ما صدر عن وزيرة الخارجية الكندية والسفارة الكندية في السعودية ، بشأن ما أسمته، نشطاء المجتمع المدني، الذين تم إيقافهم في المملكة، وأنها تحث السلطات في المملكة للإفراج عنهم، فورا، مشيرة إلى أن هذا الموقف السلبي والمستغرب من كندا يعد ادعاء، غير صحيح، جملة وتفصيلا، ومناف للحقيقة.

تتشكل هذه اللجنة من وزير التعليم، والخارجية، والجهات المعنية، لإعداد خطة عاجلة لإلحاق جميع المواطنين السعوديين إلى دول أخرى، وتقديم التسهيلات اللازمة لهم.