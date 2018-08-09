جورجيا تصدر تصريحا بشأن سوء معاملة السياح الخليجيين

أكد سفير جمهورية جورجيا لدى المملكة العربية السعودية، جورج جانجغافا، حرص بلاده على تسهيل كافة إجراءات دخول السياح الخليجيين بشكل عام والسعوديين بشكل خاص.

© Sputnik . Michail Fomitshev تحذير رسمي للسعوديين: لا تقتربوا من هذا المكان

دبي — سبوتنيك . وأوضح السفير جانجغافا في تصريح له، أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) أن "ما أثير مؤخراً في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من تعرض بعض السياح السعوديين من منع للدخول للأراضي الجورجية كان لأسباب وظروف طارئة ومؤقتة وأنه تم معالجة الأمر"، مبديا حرصه الشديد على "عدم تكرار مثل تلك الحالات، ومشددا على ترحيب بلاده بالسياح السعوديين".

وكانت دوائر وزارات الخارجية في عدد من الدول الخليجية قد أصدرت بيانات وتحذيرات لمواطنيها من التوجه إلى جورجيا الشهر الماضي، وذلك بعد أنباء عن تعرض مواطنين من رعايا دول الخليج لسوء المعاملة في المطارات الجورجية.