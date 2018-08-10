دعوات فلسطينية للمشاركة في مظاهرات اليوم بغزة

دعت الهيئة الوطنية لـ"مسيرات العودة" الفلسطينية للمشاركة في جمعة "الحرية والحياة"، اليوم، الجمعة، في مدينة غزة.

ذكرت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة الفلسطينية أن المسيرة الفلسطينية اليوم، الجمعة، ستكون العشرين منذ الثلاثين من مارس/آذار الماضي، والمتزامنة مع يوم الأرض الفلسطيني.

ومن جانبها، دعت حركة حماس إلى أوسع مشاركة في المسيرة، خاصة وأنها تتزامن مع انتهاء عملية عسكرية إسرائيلية خاطفة على قطاع غزة، أوقعت العشرات من القتلى والجرحى الفلسطينيين.

وتسمى مسيرة العودة، اليوم، الجمعة، باسم "جمعة الحرية والحياة".