دعوات فلسطينية للمشاركة في مظاهرات اليوم بغزة

ذكرت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة الفلسطينية أن المسيرة الفلسطينية اليوم، الجمعة، ستكون العشرين منذ الثلاثين من مارس/آذار الماضي، والمتزامنة مع يوم الأرض الفلسطيني.
ومن جانبها، دعت حركة حماس إلى أوسع مشاركة في المسيرة، خاصة وأنها تتزامن مع انتهاء عملية عسكرية إسرائيلية خاطفة على قطاع غزة، أوقعت العشرات من القتلى والجرحى الفلسطينيين.
وتسمى مسيرة العودة، اليوم، الجمعة، باسم "جمعة الحرية والحياة".
הפסקת אש כן או לא-— שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) August 9, 2018
חמאס ומטה "צעדות השיבה" קורא להשתתפות המונית מחר
ב-"יום שישי של החרות והחיים- לעזה"
وقف إطلاق النار؟؟
الهيئة الوطنية لمسيرات العودة تدعو للمشاركة في جمعة الحرية والحياة غدا في غزة.
وحركة #حماس تدعو لأوسع مشاركة في هذه المسيرة، غدا #جمعة_الحرية_والحياة pic.twitter.com/u9TpdpVv09
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)