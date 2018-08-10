كوريا الشمالية ترسل تحذيرا مهما للولايات المتحدة

وفرضت الولايات المتحدة، في الأسبوع الماضي، عقوبات على مصرف "أغروسويوز" التجاري الروسي في إطار التدابير ضد كوريا الشمالية. وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية بأن المصرف خالف نظام العقوبات على كوريا الشمالية. كما شملت العقوبات العقوبات شركة التوريدات الصينية "داندونغ جونغ شينغ إنداستري إند تريد" وشركة "كوريا أونغوم كوربوريشن" الكورية الشمالية.
وعقد أول اجتماع قمة بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والكوري الشمالي، كيم يونغ أون، في 12 حزيران/يونيو، في فندق "كابيلا" على جزيرة "سنتوس" التي يفصلها أحد الجسور عن سنغافورة. وعقب القمة، أعلن ترامب أنه وقع على وثيقة "مفصلة" مع كوريا الشمالية، وأن عملية إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية ستبدأ "بسرعة كبيرة". من جانبه، قال كيم جونغ أون، إن التوقيع على الوثيقة الختامية للقمة مع ترامب في سنغافورة "بداية جديدة" في العلاقات بين البلدين ووعد "بتغييرات كبيرة" في المستقبل. ووفقا للوثيقة أيضاً، تعهدت الولايات المتحدة بتقديم ضمانات أمنية لكوريا الشمالية ، وأكدت بيونغ يانغ التزامها القوي بإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.
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