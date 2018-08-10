للتوصل لهدنة طويلة الأمد... استمرار الوساطة بين حماس وإسرائيل

نقلت القناة العاشرة العبرية عن مصادر فلسطينية مسؤولة، صباح اليوم الجمعة، أن القاهرة تدير مفاوضات بين حركة حماس وإسرائيل؛ بهدف التوصل لهدنة طويلة الأمد في قطاع غزة.

מקורות פלסטינים: נמשכות השיחות בקהיר, במטרה להגיע להסדרה ארוכת טווח בין ישראל לחמאס @zeragil — חדשות עשר (@news10) August 10, 2018

وأفادت القناة على موقعها الإلكتروني، في وقت سابق، أن مصر نجحت في وقف إطلاق النار، في ساعة متأخرة من مساء أمس، بين إسرائيل من جانب والفلسطينيين من جانب آخر، بعد غارات إسرائيلية استمرت يومين متتالين، سقط على أثرها 4 قتلى وإصابة العشرات من الفلسطينيين.