صربيا: روسيا تدافع عن مصالحنا كأنها تدافع عن نفسها

أكد وزير الخارجية الصربي، إيفيتسا داتشيتش، اليوم الجمعة، بأنه لا توجد دولة تدافع عن مصالح صربيا كما تفعل روسيا، وخصوصا فيما يتعلق بمشكلة كوسوفو.

© AP Photo / Giannis Papanikos الرئيس الصربي: صربيا بحاجة إلى الغاز الروسي عبر خط "التيار التركي"

بلغراد — سبوتنيك . وقال داتشيتش خلال زيارة مديرة دائرة الصحافة والإعلام بوزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، إلى بلغراد: "نحن نؤيد بقوة تنمية العلاقات السياسية مع روسيا على أساس الشراكة الاستراتيجية، تاريخياً، نحن شعبان شقيقان، ودائماً ما كان بين بلدينا علاقات ودية استثنائية، علاقات ود فقط. وفي هذا الصدد، أود أن أعرب عن امتناني الكبير للدعم الذي تقدمه روسيا لصربيا عندما يتعلق الأمر بوحدتنا الإقليمية وسيادتنا… لا توجد دولة تدافع عن مصالح صربيا مثلما تفعل روسيا". وأضاف أن بلغراد لن "تتخذ أي قرار قبل إخطار شركائنا الاستراتيجيين بهذا الشأن".

كانت زاخاروفا قد وصلت إلى بلغراد بدعوة من داتشيتش. وفي برنامج زيارتها، بعد ظهر يوم الجمعة، اجتماع خلف الأبواب المغلقة مع وزير الخارجية الصربي، وكذلك مع وزير الابتكار، نيناد بوبوفيتش.