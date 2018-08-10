بريطانيا والولايات المتحدة تمارسان ضغوطا على عملية التحقيق في حادث سالزبوري

وأضاف أن "تصريحات السلطات البريطانية بشأن تورط روسيا في حادث سالزبوري بالإضافة إلى العقوبات الأمريكية غير المبررة إطلاقا تعد وسيلة لفرض ضغوط على عملية التحقيق الجارية فيما يتعلق بحادث سالزبوري.
وكانت الشرطة البريطانية قد عثرت على ضابط الاستخبارات الروسي السابق، سيرغي سكريبال وابنته يوليا، بعد أن فقدا الوعي إثر تعرّضهما لتسمم في سولزبري، في الرابع من شهر آذار/ مارس الماضي.
ويوجه الجانب البريطاني، الاتهامات إلى روسيا بتورطها في تسميم سكريبال وابنته، بمادة شالة للأعصاب "آ-234". وقامت عدة دول بطرد دبلوماسيين روس تضامنا مع بريطانيا في القضية. من جانبها، نفت روسيا مرارا علاقتها بهذا الحادث، مؤكدة أنها تخلصت من أسلحتها الكيميائية كاملا وفقا لمنظمة حظر استخدام الأسلحة الكيميائية.
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