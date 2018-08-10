قناة عبرية: "حماس" تواصل اللعب بنا

كتبت القناة العشرين الإسرائيلية أن "حماس" تواصل اللعب بالحكومة الإسرائيلية، وذلك بعد توقف العملية العسكرية على قطاع غزة، منتصف ليلة أمس، وبأن الحركة لم تتلق ضربة موجعة، كما كان متوقعا.
وأكدت القناة أن "حماس" هي التي ترسم الخطوط العريضة للوضع في غزة، تحدد متى تبدأ الحرب ومتى تنتهي.
وكانت القناة العاشرة الإسرائيلية قد نقلت على لسان، تامير عيدان، رئيس مستوطنة "سدوت نيغيف" في منطقة "غلاف غزة"، أنه لم يبلغه أحد بوقف النار في منطقة غلاف غزة، وبأن حركة "حماس" بيدها مقاليد الأمور في المنطقة، متى تبدأ ومتى تنتهي الحرب.
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