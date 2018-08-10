قناة عبرية: "حماس" تواصل اللعب بنا

قالت قناة عبرية، ظهر اليوم الجمعة، إن "حركة حماس تواصل اللعب بنا"، وذلك ردا على وقف إطلاق النار مع الحركة في قطاع غزة.

كتبت القناة العشرين الإسرائيلية أن "حماس" تواصل اللعب بالحكومة الإسرائيلية، وذلك بعد توقف العملية العسكرية على قطاع غزة، منتصف ليلة أمس، وبأن الحركة لم تتلق ضربة موجعة، كما كان متوقعا.

وأفادت القناة على موقعها الإلكتروني بأن الجيش الإسرائيلي بات ضعيفا أمام قدرات حركة "حماس" في قطاع غزة، وبأنها لم تتلق الضربة القاتلة المتوقعة، وإنما ما تزال مستمرة في اللعب بالجيش الإسرائيلي.

وأكدت القناة أن "حماس" هي التي ترسم الخطوط العريضة للوضع في غزة، تحدد متى تبدأ الحرب ومتى تنتهي.

وكانت القناة العاشرة الإسرائيلية قد نقلت على لسان، تامير عيدان، رئيس مستوطنة "سدوت نيغيف" في منطقة "غلاف غزة"، أنه لم يبلغه أحد بوقف النار في منطقة غلاف غزة، وبأن حركة "حماس" بيدها مقاليد الأمور في المنطقة، متى تبدأ ومتى تنتهي الحرب.