ترامب يحذر كندا ويلوح بفرض رسوم على صادراتها

حذر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كندا من إمكانية فرض الولايات المتحدة ضرائب على صادراتها من السيارات إلى أمريكا.

وقال ترامب، في تغريدة على صفحته في "تويتر"، أمس الجمعة: "على كندا الانتظار. تعريفاتهم الجمركية وعقباتهم التجارية كبيرة جدا. سنفرض رسوما على السيارات إذا لم نستطع التوصل إلى اتفاق".

وكان ترامب قد طالب كندا في وقت سابق، برفع القيود التجارية وفتح أسواقها أمام المنتجات الأمريكية.

كما تطرق ترامب في تغريدته إلى العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والمكسيك، وقال إن "الاتفاق مع المكسيك يحقق تقدما بشكل جيد، ولا بد من مراعاة مصالح عمال صناعة السيارات والمزارعين، وإلا فلن يكون هناك اتفاق. رئيس المكسيك الجديد رجل مهذب جدا".