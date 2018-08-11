إصابة صينيين خلال هجوم على حافلة في باكستان

أعلن مسؤول في الشرطة الباكستانية، اليوم السبت، أن خمسة أشخاص أصيبوا بينهم ثلاثة صينيين في تفجير انتحاري استهدف حافلة تقل عمالا أجانب عائدين إلى منازلهم.

© REUTERS / ATHIT PERAWONGMETHA حزب المعارضة الرئيسي في باكستان يطالب بتحقيق في التلاعب بالانتخابات

وقال سيف الله خاطرين، نائب مفوض الشرطة، في منطقة تشاجاي بجنوب غرب إقليم بلوخستان حيث وقع الهجوم "استخدم مفجر انتحاري شاحنة محملة بالمتفجرات في الهجوم. وفجر الشاحنة عندما وصلت الموقع".

وأعلنت جماعة جيش تحرير بلوخستان الانفصالية المسلحة المسؤولية عن الهجوم الذي وقع في دالباندين على بعد نحو 340 كيلومترا تقريبا جنوب غربي كويتا عاصمة الإقليم.

ويأتي هذا الحادث بعد مقتل 4 أشخاص وجرح آخرين في مدينة بيشاور الباكستانية خلال تجمع انتخابي قبل ثلاثة أيام، لحزب عوامي الوطني الباكستاني. وبعد تحذيرات المتحدث باسم الجيش الباكستاني من تهديدات أمنية.