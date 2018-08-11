"القبة الحديدية" تعترض 30 قذيفة من بين 180 أطلقت من غزة

ذكرت صحيفة عبرية أن المنظومة الدفاعية الإسرائيلية "القبة الحديدية" اعترضت 30 قذيفة من بين 180 قذيفة أطلقتها الفصائل الفلسطينية من قطاع غزة.

أفادت صحيفة "كالكاليست" الإسرائيلية، مساء أمس، بأن المنظومة الدفاعية التي نصبتها إسرائيل بالقرب من حدود غزة، اعترضت مسار 30 قذيفة وصاروخا فلسطينيا فقط، من بين 180 أطلقتها حركة حماس والفصائل الفلسطينية من قطاع غزة.

ورأت الصحيفة، أن الجيش الإسرائيلي ضرب 150 هدفا لحركة حماس في غزة، وتفجير ثلاثة أنفاق للحركة شرق القطاع.

ومن جانبها، ذكرت قناة "كان" الإسرائيلية، مساء أمس، أن أغلب القذائف والصواريخ الفلسطينية سقطت في مناطق مفتوحة، وأن عدد الإصابات كان بالعشرات، معظمهم من العمالة التايلاندية في مستوطنات "غلاف غزة".

كانت صحيفة "معاريف" قد أجرت حوارا مع رئيس بلدية مستوطنة "سديروت" الإسرائيلية بمنطقة غلاف غزة، ألون ديفيدي، وقد أوضح أن المستوطنين يشعرون بالخوف والهلع الدائمين، نتيجة حالة اللا حرب واللا سلم في تلك المستوطنات.

ח"כ עמר בר-לב (המחנה הציוני) בשבתרבות ביסוד המעלה: "חמאס קובע את כללי המשחק, לממשלה אין אסטרטגיה. לו נתניהו היה משקיע בעזה עשירית ממה שהשקיע באיראן, ניתן היה לקדם מהלך בינלאומי שישפר את החיים ברצועה, כך שלפלסטינים יהיה בשביל מה לחיות ואולי נשבור את המעגל הזה"@Itsik_zuarets — כאן חדשות (@kann_news) August 11, 2018

​ويذكر أن الجيش الإسرائيلي قرر، مساء أمس، الجمعة، نصب بطاريات "القبة الحديدية" في منطقة غوش دان بوسط إسرائيل، استعدادا لأي حرب قادمة مع غزة في الجنوب، أو سوريا في الشمال.