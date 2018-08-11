غارة إسرائيلية جديدة على غزة

أغار الجيش الإسرائيلي، ظهر اليوم، السبت، على خلية فلسطينية بقطاع غزة، كانت تهم بإطلاق بالونات الهيليوم الحارقة.

ذكرت القناة العاشرة الإسرائيلية، قبل قليل، أن طائرات الجيش الإسرائيلي أغارت على خلية فلسطينية بمخيم البريج بوسط قطاع غزة، كانت تهم بإطلاق بالونات الهيليوم الحارقة والطائرات الورقية المشتعلة.

وأكدت القناة على موقعها الإلكتروني أن سلاح الجو الإسرائيلي أطلق صاروخا على الخلية الفلسطينية، دون ذكر وقوع إصابات بين الفلسطينيين.

>> בנוסף, מקורות פלסטינים מדווחים כי כלי טיס של חיל האוויר שיגר טיל אל קבוצת פלסטינים ממזרח למחנה הפליטים אל-בורייג' שבמרכז רצועת עזה. לפי הדיווח, הטיל שוגר לעברם במהלך ניסיון להפריח בלוני תבערה. לא נמסר על נפגעים @galberger — כאן חדשות (@kann_news) August 11, 2018

يشار إلى أن مصر والمبعوث الأممي للسلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف، نجحا في وقف إطلاق النار، مساء الخميس الماضي في قطاع غزة، بعد يوم دام، سقط فيه العشرات من القتلى والجرحى في صفوف الفلسطينيين.

وفي المقابل، هرع المستوطنون الإسرائيليون في مستوطنات "غلاف غزة" نتيجة لإطلاق أكثر من 180 قذيفة وصاروخ من القطاع على منطقة الغلاف، ووقع إصابات طفيفة بين صفوف الفلسطينيين.