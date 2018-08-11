انفجار في مصنع للمعدات العسكرية في بريطانيا ومقتل شخص وإصابة آخر

قالت شركة "تشيمرينج غروب" البريطانية لصناعة المعدات الدفاعية، إن انفجارا وقع في مصنع للمعدات العسكرية في سالزبري، في ويلتشير، مما أدى إلى سقوط قتيل، أمس، الجمعة.