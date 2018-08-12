لا تتحدثوا مع روسيا بلغة القوة... شويغو يدعو نظيرته الألمانية لـ"تذكر التاريخ"

حذر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، ألمانيا من التحدث مع روسيا بلغة القوة.

وقال شويغو في حديث لقناة "روسيا 24"، إن روسيا لن تقبل بأي حال الحديث معها من منطق القوة.

© Sputnik . Ramil Sitdikov شويغو: الناتو يرفع قدراته القتالية بالقرب من الحدود مع روسيا بمقدار 7 مرات

وكان ذلك تعقيبا من وزير الدفاع الروسي على تصريحات وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير لاين ، عندما أعلنت في أبريل/نيسان الماضي عن ضرورة اتباع إجراءات قاسية في العلاقات مع روسيا.

ووجه شويغو نصيحة لنظيرته الألمانية بـ"تذكر التاريخ".

وأضاف "بعد كل ما فعلته ألمانيا في بلدنا، أعتقد أنه عليها أن تصمت لمدة 200 عام قادمة، ولا ينبغي لها أن تتكلم"، مذكرا بالنتائج التي أدت إليها مثل تلك التصريحات في الماضي.

ونصح شويغو الألمان بسؤال أجدادهم عن ما حدث، عندما تعاملوا مع روسيا من منطلق القوة، قائلا: "ربما يستطيعوا أن يحكوا لكم".

وفي النهاية أشار شويغو إلى أن روسيا كعادتها منفتحة على العالم ولكن على مبدأ الاحترام والمساواة والتعاون المتبادل.