أمريكا تعيد للفلبين أجراس كنيسة تعود للحقبة الاستعمارية

تعيد الولايات المتحدة إلى الفلبين أجراس كنيسة استولى عليها جنود أمريكيون كتذكار خلال حرب بين البلدين قبل أكثر من قرن ملبية طلب مانيلا بعد ضغط دبلوماسي استمر سنوات.

وقالت السفارة الأمريكية في مانيلا في بيان يوم السبت إن وزير الدفاع جيم ماتيس أخطر الكونغرس باعتزام وزارته إعادة أجراس كنيسة بالانجيجا للفلبين في موعد لم يتم تحديده بعد، وفقا لرويترز.

وعلى الرغم من العلاقات الوثيقة والتحالف العسكري القوى منذ عقود بين البلدين فإن رفض الولايات المتحدة إعادة هذه الأجراس كان نقطة خلاف منذ فترة طويلة وأثارها بقوة الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي.

وقتلت القوات الأمريكية عام 1901 آلاف الفلبينيين من بينهم نساء وأطفال في بلدة بالانجيجا بوسط الفلبين ردا على قتل متمردين 48 جنديا أمريكيا خلال الحرب بين البلدين.

واستولت القوات الأمريكية على أجراس كنيسة البلدة. واثنان من هذه الأجراس موجودان في قاعدة وارين الجوية بولاية وايومنج في حين أن الثالث جزء من أحد المتاحف.

وقالت السفارة الأمريكية "ندرك أن أجراس بالانجيجا لها أهمية كبيرة لعدد من الناس في كل من الولايات المتحدة والفلبين".

ولم يصدر تعليق من الحكومة الفلبينية.