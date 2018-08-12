نتنياهو: نحن بحاجة لقانون "القومية اليهودية"

قال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن بلاده بحاجة لقانون القومية من أجل ضمان مستقبل إسرائيل كدولة خاصة بالشعب اليهودي.

وعلق نتنياهو، على صفحته الرسمية على "تويتر"، على تظاهرات الأمس، في تل أبيب، والخاصة بعرب إسرائيل، الرافضة لقانون "القومية اليهودية"، قائلا، "إننا نفتخر بأن إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية، والكثيرون من المتظاهرين يريدون إلغاء قانون العودة، وتلقينا أمس دليلا قاطعا على وجوب قانون القومية".

والآن أوضح من أي وقت مضى أن هناك حاجة إلى قانون القومية. نحن بحاجة إليه من أجل ضمان مستقبل دولة إسرائيل كالدولة القومية الخاصة بالشعب اليهودي. مررنا هذا القانون وسنحافظ على هذا القانون". — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) August 12, 2018

يشار إلى أن عشرات الآلاف من المتظاهرين من عرب إسرائيل نظموا مظاهرات موسعة، أمس السبت، في ميدان رابين بتل أبيب، للاعتراض على قانون "القومية"، وشارك فيه إسرائيليون من اليهود، منهم أكاديميين ومثقفين وصحفيين، وكذلك من الدروز والشركس.