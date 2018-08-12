الجيش الإسرائيلي أجرى مناورات عسكرية بالجولان

أجرى الجيش الإسرائيلي تدريبا عسكريا موسعا الأسبوع الماضي، في هضبة الجولان السورية، استعدادا لأي مواجهة محتملة مع حزب الله اللبناني.

كتبت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، مساء اليوم، الأحد، أن الجيش الإسرائيلي أجرى مناورات موسعة في هضبة الجولان، للتدريب على مواجهة مرتقبة مع حزب الله اللبناني، وهي المناورات التي اشتركت فيها أسلحة مختلفة ومتعددة للجيش الإسرائيلي، خاصة الدفاع الجوي.

مناورات ضخمة

© AP Photo / Tsafrir Abayov الجيش الإسرائيلي ينشر بطاريات "القبة الحديدية" وسط البلاد

أوضحت الصحيفة الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي أجرى مناورات ضخمة للتدريب على الدفاعات الجوية، بشكل خاص، بهدف مواجهة الطائرات المسيرة وطائرات بدون طيار ، والقدرات السيبرانية والتقنية الجديدة.

وذكر المعلق العسكري للصحيفة، ليلاخ شوفيل، أن آلاف الضباط والجنود شاركوا في المناورات العسكرية بالجولان، من أسلحة الهندسة والدفاع الجوي والبري والجوي، استعدادا لمواجهة محتملة مع تنظيم حزب الله اللبناني.

وأضافت الصحيفة أن التخوف الإسرائيلي، في الفترة الأخيرة، تعلق بالطائرات المسيرة وطائرات بدون طيار، وبأن الجيش الإسرائيلي حاول التدريب على كيفية مواجهتها، عبر استخدام أحدث التقنيات الهندسية الجوية المطلوبة لذلك.

المضادات الجوية

وأردفت الصحيفة بأنه من المرجح أن تكون هذه المناورات هي الأفضل والأنجع للجيش الإسرائيلي من حيث الدفاعات الجوية، خلال السنوات القليلة الماضية، وربما كانت هذه المناورات هي الأكبر من نوعها، حتى الآن.

وتدرب الجيش الإسرائيلي خلال المناورة بهضبة الجولان السورية على عدم اختطاف جنود من الجيش الإسرائيلي، مجددا، مثلما جرى في الحرب اللبنانية نفسها، من اختطاف جنديين إسرائيليين عن طريق حزب الله، وهما السبب الرئيس وراء الحرب على لبنان، آنذاك.

حالات الخطف

ونقلت الصحيفة العبرية على لسان ضابط مسؤول أن سلاحي، الهندسة والبر الإسرائيليين تدربا على اقتحام أماكن ومقرات "العدو" بسرعة شديدة، وتدمير تلك المقار بسرعة أكبر.

وكانت صحيفة "كالكاليست" الإسرائيلية قد كتبت، أمس، السبت، أن المنظومة الدفاعية الإسرائيلية "القبة الحديدية" اعترضت 30 قذيفة من بين 180 قذيفة فقط، أطلقتها الفصائل الفلسطينية من قطاع غزة.

وذلك بالتزامن مع إفادة قناة "كان" العبرية، بأن الجيش الإسرائيلي نشر بطاريات المنظومة الدفاعية "القبة الحديدية" وسط إسرائيل.

צה"ל פרס היום סוללה של כיפת ברזל במרכז הארץ @moyshis

(צילום: יונתן זינדל, פלאש 90) pic.twitter.com/X9Yh41oIHH — כאן חדשות (@kann_news) ١٠ أغسطس ٢٠١٨

نيران المدفعية

وسبق أن أنهى الجيش الإسرائيلي مناوراته العسكرية بالجبهة الشمالية، في الثالث من الشهر الماضي، للتدريب على الدفاعات الجوية في أوقات الطوارىء.

وأشار الموقع العبري " ديبكا " إلى أن المناورات العسكرية الإسرائيلية شملت القدرات الدفاعية والهجوم وإطلاق النيران المدفعية على عدة جبهات في وقت واحد.