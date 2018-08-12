مقتل 51 مسلحا في غارتين للقوات الأفغانية على مدينة غزني

قتل 51 مسلحا بضربتين جويتين، نفذتهما القوات الأفغانية، اليوم الأحد، في مدينة غزني وسط البلاد، التي ينتشر بها مسلحو حركة طالبان منذ يوم الجمعة الماضي، في محاولة للاستيلاء على المدينة ذات الموقع الاستراتيجي.

كابول — سبوتنيك. وقال الناطق باسم وزارة الداخلية الأفغانية، نجيب دانش، على صفحته بموقع فيسبوك، "على إثر ضربة جوية على قرية قلعة كلانتر بمدينة غزني الساعة 14:39 بالتوقيت المحلي، قتل 47 عنصرا من الأعداء"، وأضاف دانش:

وعلى إثر الضربة الثانية في قرية قلعة حاجي بمدينة غزني الساعة 15:21 لقي 4 عناصر من الأعداء مصرعهم.

© Sputnik . Jak مسلحو "طالبان" يقتحمون غزني وسط أفغانستان

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس هيئة أركان الجيش الأفغاني شريف يفتلي أن الحكومة الأفغانية أرسلت 1000 عنصر من القوات الخاصة، و400 آلية مصفحة من كابول إلى ولاية غزني، فيما كشف مسؤول بالصحة، أن "نحو 200 شخص وقوعوا بين قتيل وجريح في المعارك بين القوات الحكومية وعناصر طالبان في مدينة غزني".

وبحسب الأنباء الواردة من غزني، فإن مسلحي طالبان يسيطرون على معظم أنحاء المدينة باستثناء مقرات الحاكم والأمن الوطني "الاستخبارات".

وكان مسلحو حركة طالبان اقتحموا، يوم الجمعة الماضي، مركز ولاية غزني بعد أن شنوا منتصف الليلة السابقة هجوما واسعا سيطروا خلاله على أجزاء من المدينة.

وكثف مسلحو طالبان، خلال الأسابيع الماضية نشاطهم في عموم ولاية غزني، حيث هاجموا في السابق مديريات أجرستان وخواجه عمري ورشيدان وقره باغ وأندر وزنخان، ما استدعى من الحكومة إجراء تبديلات مسؤولي الصف الأول في محاولة لوقف تدهور الوضع الأمني هناك.