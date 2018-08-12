مقتل 51 مسلحا في غارتين للقوات الأفغانية على مدينة غزني

كابول — سبوتنيك. وقال الناطق باسم وزارة الداخلية الأفغانية، نجيب دانش، على صفحته بموقع فيسبوك، "على إثر ضربة جوية على قرية قلعة كلانتر بمدينة غزني الساعة 14:39 بالتوقيت المحلي، قتل 47 عنصرا من الأعداء"، وأضاف دانش:
وعلى إثر الضربة الثانية في قرية قلعة حاجي بمدينة غزني الساعة 15:21 لقي 4 عناصر من الأعداء مصرعهم.
وبحسب الأنباء الواردة من غزني، فإن مسلحي طالبان يسيطرون على معظم أنحاء المدينة باستثناء مقرات الحاكم والأمن الوطني "الاستخبارات".
وكان مسلحو حركة طالبان اقتحموا، يوم الجمعة الماضي، مركز ولاية غزني بعد أن شنوا منتصف الليلة السابقة هجوما واسعا سيطروا خلاله على أجزاء من المدينة.
وكثف مسلحو طالبان، خلال الأسابيع الماضية نشاطهم في عموم ولاية غزني، حيث هاجموا في السابق مديريات أجرستان وخواجه عمري ورشيدان وقره باغ وأندر وزنخان، ما استدعى من الحكومة إجراء تبديلات مسؤولي الصف الأول في محاولة لوقف تدهور الوضع الأمني هناك.
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