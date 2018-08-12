وزير دفاع إسرائيلي سابق يدعو لإقالة نتنياهو

دعا وزير دفاع إسرائيلي سابق إلى إقالة رئيس الوزراء الحالي، بنيامين نتنياهو، على خلفية الاعتراضات على قانون "القومية اليهودية".

قال وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق، موشيه بوجي يعالون، اليوم، الأحد، إن قانون القومية اليهودية مهم، ولكنه يحتاج إلى إجراء تغييرات، وحان الوقت لقيادة أخرى تقوم بما هو صحيح لإسرائيل.

كتب الوزير الإسرائيلي في صفحته الرسمية على "تويتر"، غير مرة، بأن نتنياهو لا يصلح أن يكون رئيسا للوزراء، وكذلك سلفه، وزير الدفاع الحالي، أفيغدور ليبرمان، كونه ليس على خلفية عسكرية، على غرار يعالون نفسه.

>>חוק הלאום חשוב — אך צריך לתקנו. הגיע הזמן למנהיגות אחרת שמושתתת על מה שנכון לישראל שלנו ולא על שנאה ושיסוי זה בזה ככלי בזוי ומסוכן להישרדות פוליטית! — Moshe Bogie Ya'alon (@bogie_yaalon) ١٢ أغسطس ٢٠١٨

يشار إلى أن نتنياهو أقال قبل عامين، الجنرال موشيه بوجي يعالون، وتحديدا في العام 2016، وعين بدلا منه أفيغدور ليبرمان، صديقه الشخصي، رغم أن الأخير ليست عسكريا، وإنما تولى هذا المنصب الرفيع في إسرائيل، لاعتبارات سياسية.

سبق ودعا رئيس حزب إسرائيلي إلى إقالة ليبرمان، على خلفية اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس"، وفشله في منصبه كوزير للدفاع.

وذكرت القناة الثانية العبرية، أمس السبت، أن آفي غباي، رئيس حزب العمل الإسرائيلي، طالب وزير الدفاع بتقديم استقالته، على خلفية فشله في تأدية مهام عمله.

وقال غباي:

إنه لا يمكن أن يكون لدولة إسرائيل وزير دفاع مثله، وأدعوه للذهاب لبيته.