هولندا... اعتقال مشتبه به في حادث طعن

أمستردام — سبوتنيك. ذكرت صحيفة "نو" الهولندية، على موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد 12 أغسطس / آب: "السلطات الهولندية اعتقلت مشتبه به إزاء حادثة طعن بالسكين في تيلبورخ، في هولندا، حيث جرح شخصان من ضمنهم المشتبه به".

© AP Photo / Christian Charisius الشرطة: حافلة تصدم مرتادي حفل في هولندا فتقتل واحدا وتصيب ثلاثة

وحاول المشتبه به الفرار من مكان الحادث، لكن الشرطة اعتقلته بعد ذلك، وتم العثور على أداة الجريمة أيضا.

وأشار موقع الصحيفة إلى أن الجريحين يرقدان في المستشفى. وحسب الشرطة الهولندية سيتم نقلهم إلى مركز الشرطة لاستجوابهم بعد شفائهم.

يذكر أن حادثة الطعن وقعت في الساحة المركزية هاوفال، في منتصف مدينة تيلبورخ الواقعة في مقاطعة برابانت، جنوب هولندا، ولم تعلن السلطات، حتى اللحظة، أي تفاصيل عن دوافع المشتبه أو عن كيفية إصابته.