مقتل 9 وإصابة 15 في حريق بمستشفى في تايوان

قالت السلطات التايوانية إن حريقا اندلع بمستشفى اليوم الاثنين فأدى إلى مقتل تسعة أشخاص وإصابة 15.

وقالت الحكومة إن رئيس الوزراء وليام لاي يشرف على جهود الإنقاذ فيما فُتح تحقيق لمعرفة سبب اندلاع الحريق في مستشفى نيو تايبه سيتي، وفقا لرويترز.

وأضافت السلطات أنه تم إخماد الحريق. وذكرت تقارير إعلامية أنه اندلع في طابق لرعاية المسنين.