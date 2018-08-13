التحالف الدولي يتحدث عن اعتقال "دواعش" عبر قوة حليفة له جنوبي سوريا

أعلن "التحالف الدولي" الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية أن قوة "مغاوير الثورة" الحليفة له ألقت القبض على 12 شخصا من المشتبه بانتمائهم لتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) قرب التنف، جنوبي سوريا.

© REUTERS / Denis Balibouse الجعفري: منفذو هجوم السويداء أتوا من "التنف" التي تسيطر عليها القوات الأمريكية

القاهرة — سبوتنيك . وقال التحالف في بيان، اليوم الاثنين "استطاعت قوة مغاوير الثورة، أحد شركاء التحالف ، إلقاء القبض على 12 شخصا مشتبه بهم، أثناء محاولتهم المرور من منطقة خفض التصعيد ضمن الـ55 كيلومترا التي يسيطر عليها التحالف قرب منطقة التنف ، جنوبي سوريا في 9 آب/ أغسطس".

وأضاف التحالف "تم تحديد 5 إرهابيين من داعش أثناء عملية الاعتقال والتحقيق، أما السبعة الآخرين فيشتبه بقيامهم بمساعدة داعش بتهريب الإرهابيين عبر منطقة خفض التصعيد".

ولفت التحالف إلى أن "هذا الاعتقال يأتي بعد إلقاء القبض على 25 إرهابيا خلال تموز/ يوليو 2018، وتقوم قوة "مغاوير الثورة" بدوريات يومية لمكافحة "داعش" من أجل توفير الأمن والاستقرار لسكان منطقة خفض التصعيد".