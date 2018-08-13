القوات الأوكرانية تطلق 40 قذيفة على "دونيتسك ولوغانسك"

موسكو — سبوتنيك. وقال المتحدث للصحفيين: "أطلقت القوات الأوكرانية النار نحو مناطق دزيرجينسك، ومنجم "يوجنايا" و"غورلوفكا"، ومنجم "غاغارين"، حيث أطلقت 34 قذيفة من عيار 120 ملم، وخمسة قذائف من عيار82 ملم، وثلاث قذائف من دبابة".
وأضاف المتحدث، أنه تم إطلاق عدد من القذائف من مختلف الأنواع تجاه المنطقة.
ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة، تجاوز عدد ضحايا هذا النزاع 10 آلاف مدني.
وتبحث مسألة تسوية الوضع في إقليم دونباس، في إطار عمل مجموعة الاتصالات، التي تعقد اجتماعاتها في مينسك، والتي وافقت على ثلاث وثائق تحدد الخطوات للحد من تصاعد الأزمة، إلا أن الاشتباكات مستمرة بين الحين والآخر، رغم اتفاقات الهدنة الموقعة.
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