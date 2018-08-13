القوات الأوكرانية تطلق 40 قذيفة على "دونيتسك ولوغانسك"

أعلن ممثل جمهورية دونيتسك الشعبية، المعلنة من طرف واحد، في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق وقف إطلاق النار، اليوم الاثنين، أن القوات الأوكرانية أطلقت في أقل من ساعة واحدة، نحو 40 قذيفة تجاه مدينة غورلوفكا في مقاطعة دونيتسك.

موسكو — سبوتنيك. وقال المتحدث للصحفيين: "أطلقت القوات الأوكرانية النار نحو مناطق دزيرجينسك، ومنجم "يوجنايا" و"غورلوفكا"، ومنجم "غاغارين"، حيث أطلقت 34 قذيفة من عيار 120 ملم، وخمسة قذائف من عيار82 ملم، وثلاث قذائف من دبابة".

وأضاف المتحدث، أنه تم إطلاق عدد من القذائف من مختلف الأنواع تجاه المنطقة.

© Sputnik . Vitaliy Belousov لوغانسك الشعبية: أوكرانيا قصفت أراضينا

يذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت في شهر نيسان/ أبريل من العام 2014 عملية عسكرية ضد وحدات قوات الدفاع الشعبي بمقاطعتي دونيتسك ولوغانسك، بعد إعلانهم استقلال "جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك" من طرف واحد، تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب، الذي وقع في أوكرانيا خلال شهر شباط / فبراير من نفس العام.

ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة، تجاوز عدد ضحايا هذا النزاع 10 آلاف مدني.

وتبحث مسألة تسوية الوضع في إقليم دونباس، في إطار عمل مجموعة الاتصالات، التي تعقد اجتماعاتها في مينسك، والتي وافقت على ثلاث وثائق تحدد الخطوات للحد من تصاعد الأزمة، إلا أن الاشتباكات مستمرة بين الحين والآخر، رغم اتفاقات الهدنة الموقعة.