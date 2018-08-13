ترامب يطيح بعميل بارز في "إف بي آي" بسبب رسائل نصية

فصل مكتب التحقيقات الفيدرالية، "إف بي آي"، أحد عملائه البارزين، بسبب تبادله لرسال نصية مسيئة عن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وتعرض، بيتر سترزوك، للفصل من عمله، والذي كان عميلا بارزا في مكافحة التجسس، بسبب إساءته لترامب في رسائل نصية، وهو ما يعد انتهاكا لسياسات مكتب التحقيقات الفيدرالية، وفقا لوكالة أنباء "أسوشيتد برس".

وتبادل سترزوك الرسائل المسيئة مع أحد زملائه، ليزا بيج، وهي محامية سابقة في "إف بي آي"، خلال حملة ترامب الرئاسية في عام 2016.

وارتفعت أسهم بيتر سترزوك، لأكثر من 20 عاما، بداخل مكتب التحقيقات الفيدرالي، يتصبح واحدا من أكثر عملاء "إف بي آي" الخبراء في مكافحة للتجسس، وكان من أبرز المساهمين في التحقيقات الخاصة بالتدخل الروسي في انتخابات الرئاسة 2016.

كما أن سترزوك كان محققا رئيسيا في خادم البريد الإلكتروني الخاص بالمرشحة الديمقراطية الأمريكية، هيلاري كلينتون، في عام 2016.

وإلى جانب إرساله الرسائل النصية المسيئة، فإن سترزوك متهما بإرسال مذكرة تفتيش حساسة للغاية إلى بريده الإلكتروني الشخصي.

ومن جانبه، دافع سترزوك عن نفسه، خلال جلسة استماع مشتركة في مجلس النواب في شهر يوليو/تموز امتدت إلى 10 ساعات، والتي أصر فيها مرارا وتكرارا على أن رسائله النصية المرسلة، لا يعكس تحيز سياسي، ولا تضر بعمله.

ووصف سترزوك ترامب في الرسائل النصية، بأنه "كارثة"، وأنه سيعمل على "وقف" ترشحه للرئاسة.

واستنكر، أيتن غولمان، محامي بيتر سترزوك، فصل موكله من عمله للأبد، مشيرا إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي قرر في وقت سابق، وقفه عن العمل لمدة 60 يوما، والتخفض من واجباته الإشرافية، معتبرا أن ذلك هو "العقاب المناسب".

ولم يكن لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي تعليق فوري.

وغرد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء بشأن فضل بيتر سترزوك، قائلا: "طردنا للتو العميل سترزوك، من مكتب التحقيقات الفيدرالي، والذي كان مسؤولا عن التحقيق في ممارسات البريد الإلكتروني الخاصة بهيلاري كلينتون، لقد كانت احتيالا كاملا على الجمهور الأمريكي وكان لابد من فعل شيء".

Just fired Agent Strzok, formerly of the FBI, was in charge of the Crooked Hillary Clinton sham investigation. It was a total fraud on the American public and should be properly redone! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 13, 2018

​كما وصف ترامب سترزوك في تغريدة أخرى، بأنه واحد من العديد من "اللاعبين السيئين" في مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل.