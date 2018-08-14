باكستان ترغب بتوسيع التعاون مع روسيا

صرح السفير الباكستاني في موسكو، قاضي خليل الله، اليوم الثلاثاء، بأن إسلام أباد ترغب بالمضي قدما على طريق توسيع التعاون مع روسيا، حيث إن الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين تكفل استقرار الوضع في الإقليم.

© AP Photo / Iranian Presidency Office باكستان ملتزمة بعلاقاتها التجارية مع طهران رغم الحظر

موسكو – سبوتنيك . وقال السفير خلال حفل استقبال أقيم في موسكو بمناسبة مرور 71 عاما على إعلان استقلال باكستان: "في ضوء الانتخابات التي جرت في باكستان، نرغب بالمضي قدما على طريق توسيع التعاون مع روسيا. نحن على يقين من أن العلاقات الاستراتيجية القائمة بين دولتينا تساهم في تعزيز الاستقرار في المنطقة ".

يذكر أنه سبق وجرت في باكستان يوم 25 تموز/يوليو الماضي، انتخابات الجمعية الوطنية (الغرفة السفلى للبرلمان) بالإضافة إلى انتخابات الهيئات التشريعية الإقليمية. ووفقا لنتائج التصويت حصل حزب "تحريك — أي — إنصاف" (الحركة من أجل العدالة) الذي يترأسه عمران خان، على 115 مقعدا من إجمالي 272 مقعدا. أي أن هذا الحزب لم يحصل على الغالبية البسيطة التي تمكنه من تشكيل الحكومة الخاصة به. ومن جهة أخرى، فقد توصل الحزبان الكبيران الآخران وهما "الرابطة الباكستانية الإسلامية" (كتلة نواز) الذي حصل على 64 مقعدا و"الحزب الشعبي الباكستاني" الحاصل علي 43 مقعدا إلى اتفاق حول صياغة "استراتيجية عمل منسقة مشتركة" بعد أن ينتهي حزب "تحريك — إي — إنصاف" من تشكيل الحكومة الجديدة.