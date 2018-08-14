باكستان ترغب بتوسيع التعاون مع روسيا

يذكر أنه سبق وجرت في باكستان يوم 25 تموز/يوليو الماضي، انتخابات الجمعية الوطنية (الغرفة السفلى للبرلمان) بالإضافة إلى انتخابات الهيئات التشريعية الإقليمية. ووفقا لنتائج التصويت حصل حزب "تحريك — أي — إنصاف" (الحركة من أجل العدالة) الذي يترأسه عمران خان، على 115 مقعدا من إجمالي 272 مقعدا. أي أن هذا الحزب لم يحصل على الغالبية البسيطة التي تمكنه من تشكيل الحكومة الخاصة به. ومن جهة أخرى، فقد توصل الحزبان الكبيران الآخران وهما "الرابطة الباكستانية الإسلامية" (كتلة نواز) الذي حصل على 64 مقعدا و"الحزب الشعبي الباكستاني" الحاصل علي 43 مقعدا إلى اتفاق حول صياغة "استراتيجية عمل منسقة مشتركة" بعد أن ينتهي حزب "تحريك — إي — إنصاف" من تشكيل الحكومة الجديدة.
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