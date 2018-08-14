عشرات القتلى بانهيار جسر في مدينة جنوة الإيطالية (فيديو)

انهار جسر يمثل جزءا من طريق سريع في مدينة جنوة الإيطالية، اليوم الثلاثاء، حسبما أعلن جهاز الإطفاء، مخلفا عشرات القتلى.

وقالت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، إن جسرا مرتفعا انهار جزئيا. دون تأكيد على عدد الوفيات أو الإصابات، وأضافت الوكالة أن السلطات اشتبهت في أن الضعف الهيكلي تسبب بالانهيار، وأن الجزء من الطريق السريع الذي انهار كان على بعد 200 ياردة.

من جانبه، نقل التلفزيون الإيطالي عن نائب وزير النقل، قوله إن هناك 7 قتلى على الأقل في حادث انهيار الجسر، فيما قالت وسائل إعلام محلية أخرى إن الحادث خلف "عشرات القتلى"، دون أن تحدد عددهم.

وقال تلفزيون "سكاي تي جي 24"، إن جزء من جسر موراندي الذي يشكل الطريق السريع ايه 10 إلى جنوة إنهار"، مضيفا أن "عمليات الإنقاذ ما زالت جارية وتم إيقاف المرور وتحويل السير".

وأقيم الجسر على الطريق السريع (إيه 10) في ستينيات القرن الماضي، وأجريت له أعمال إعادة هيكلة عام 2016.

Violento nubifragio #Genova #crollo parte del viadotto Polcevera-Morandi Km 0,200 su autostrada A10

Uscita obbligatoria Genova aeroporto direzione Ventimiglia

Uscita obbligatoria bivio A10 con A7 direzione Genova @StradeAnas @DPCgov @emergenzavvf @Viminale @ComunediGenova pic.twitter.com/7YJINjFWRX — Polizia di Stato (@poliziadistato) August 14, 2018

UPDATE: Emergency crews in #Genoa say there are dozens of people dead and many more injured after a motorway bridge collapsed on houses and residential streets. Massive rescue operation ongoing. pic.twitter.com/6t838w2nW6 — News_Executive (@News_Executive) August 14, 2018

​بدورها، قالت الحكومة الإيطالية، في بيان لها، إنها "تخشى من مأساة كارثية جراء انهيار الجسر"، كما كتب وزير النقل الإيطالي دانيلو تونينيلي على حسابه عبر موقع "تويتر": "نتابع بخوف كبير ما حدث في جنوة والذي يبدو كمأساة مروعة".