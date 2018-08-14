اللجنة الدولية للصليب الأحمر تنظم إمدادات المياه والوقود والأدوية إلى غزني الأفغانية

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الثلاثاء، عن تنظيم إمدادات المياه والوقود والأدوية إلى مشفى في مدينة غزني الأفغانية.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان اللجنة: "حوالي 20 بالمئة من سكان غزني يعتمدون على أنظمة المياه المدنية، التي توقفت منذ بداية النزاع. اللجنة الدولية للصليب الأحمر تنظم إمدادات المياه بشكل طارئ من أجل تغطية حاجات نحو 18 ألف شخص".

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وأضاف البيان "اليوم، بمساعدة المتطوعين من الهلال الأحمر الأفغاني، بدأت عملية تجميع ونقل جثث القتلى إلى عائلاتهم، المشفى أو القواعد العسكرية، كما أرسلت جمعية الهلال الأحمر الأفغاني 500 حزمة نظافة إضافية و250 تابوتا".

هذا وكان مسلحو حركة "طالبان" اقتحموا يوم الجمعة الماضي، مركز ولاية غزني بعد أن شنوا منتصف الليلة السابقة هجوما واسعا سيطروا خلاله على أجزاء من المدينة.

وكثف مسلحو "طالبان"، خلال الأسابيع الماضية نشاطهم في عموم ولاية غزني، حيث هاجموا في السابق مديريات أجرستان وخواجه عمري ورشيدان وقره باغ وأندر وزنخان، ما استدعى من الحكومة إجراء تبديلات مسؤولي الصف الأول في محاولة لوقف تدهور الوضع الأمني هناك.