اللجنة الدولية للصليب الأحمر تنظم إمدادات المياه والوقود والأدوية إلى غزني الأفغانية

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان اللجنة: "حوالي 20 بالمئة من سكان غزني يعتمدون على أنظمة المياه المدنية، التي توقفت منذ بداية النزاع. اللجنة الدولية للصليب الأحمر تنظم إمدادات المياه بشكل طارئ من أجل تغطية حاجات نحو 18 ألف شخص".
هذا وكان مسلحو حركة "طالبان" اقتحموا يوم الجمعة الماضي، مركز ولاية غزني بعد أن شنوا منتصف الليلة السابقة هجوما واسعا سيطروا خلاله على أجزاء من المدينة.
وكثف مسلحو "طالبان"، خلال الأسابيع الماضية نشاطهم في عموم ولاية غزني، حيث هاجموا في السابق مديريات أجرستان وخواجه عمري ورشيدان وقره باغ وأندر وزنخان، ما استدعى من الحكومة إجراء تبديلات مسؤولي الصف الأول في محاولة لوقف تدهور الوضع الأمني هناك.
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