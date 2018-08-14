4 حوادث طائرات تهز إسرائيل في يوم واحد (فيديو)

ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، أن قائد طائرة من نوع "سيسنا 152" هبط بصعوبة في مطار هرتزليا، وهي الرحلة الجوية الأولى له منذ تخرجه.
فتح تحقيق عاجل
في وقت شهدت السماء الإسرائيلية حادثة موازية لواقعة الطائرة الصغيرة، تتعلق بطائرة لشركة "سويس" من نوع "بوينغ"، أقلعت من مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، واندلع فيها حريق بمطبخ الطائرة، مما دفعها إلى العودة للمطار نفسه، وإطفاء الحريق، دون وقوع إصابات.
فيديوهات
وكانت أكثر من وسيلة إعلامية إسرائيلية ـ من بينها القناة العاشرة، وقناة "كان" ـ قد نشرت فيديو لهبوط الطائرة بسلام في مطار بن غوريون، دون وقوع إصابات.
ويشار إلى أن الرقابة العسكرية الإسرائيلية سمحت، اليوم الثلاثاء، بنشر تفاصيل حادث خطير، وقع في إحدى القواعد العسكرية، أمس الاثنين.
اختبارات ميدانية
وأوضحت الصحيفة إلى أن أضرارا طفيفة لحقت بالطائرتين، وتم إلغاء الرحلات التدريبية لسرب الطائرات، مضيفة أنه تم معاقبة الطيار، وتقرر حجزه لمدة 4 أيام.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أجرى اختبارا ميدانيا لطريقة قتالية جديدة، تجمع بين المشاة والدبابات والهندسة القتالية في وحدة قتالية واحدة، في إطار إصلاح عسكري كبير، يهدف إلى تحديث الجيش الإسرائيلي ـ بحسب ما أعلنه الجيش.
خطة لتحديث الجيش
وأُطلق على الوحدة المعاد تشكيلها اسم "تساكاح غدعون"، وهو اختصار بالعبرية لـ"الفريق القتالي للواء غيدعون"، على اسم "خطة غيدعون"، متعددة السنوات في الجيش الإسرائيلي، وهي خطة لتحديث الجيش، بدأ العمل بها، في عام 2016.
وتم الكشف عن تفاصيل هذا النمط التنظيمي الجديد في وقت سابق من العام، وتم اختباره لأول مرة خلال مناورة في هضبة الجولان، الأسبوع الماضي.
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