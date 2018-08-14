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21:46 14 أغسطس/ أب 2018
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    سلاح الجو الإسرائيلي

    4 حوادث طائرات تهز إسرائيل في يوم واحد (فيديو)

    © Photo / YouTube\\Israel
    العالم
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    شهدت السماء الإسرائيلية أربعة حوادث ربما الأولى من نوعها خلال يوم واحد فقط.

    ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، أن قائد طائرة من نوع "سيسنا 152" هبط بصعوبة في مطار هرتزليا، وهي الرحلة الجوية الأولى له منذ تخرجه.

    فتح تحقيق عاجل

    المحكمة الجنائية الدولية
    © wikipedia
    إسرائيل تشتكي "المحكمة الجنائية الدولية"
    وأفادت الصحيفة الإسرائيلية بأن الطائرة الإسرائيلية الصغيرة "سيسنا 152"، وهي طائرة لشخص واحد، هبطت بصعوبة شديدة، وتسببت في كسر مقدمة الطائرة، دون إصابة الطيار، مما دعا وزارة المواصلات الإسرائيلية إلى فتح تحقيق في الواقعة.

    في وقت شهدت السماء الإسرائيلية حادثة موازية لواقعة الطائرة الصغيرة، تتعلق بطائرة لشركة "سويس" من نوع "بوينغ"، أقلعت من مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، واندلع فيها حريق بمطبخ الطائرة، مما دفعها إلى العودة للمطار نفسه، وإطفاء الحريق، دون وقوع إصابات.

    فيديوهات

    وكانت أكثر من وسيلة إعلامية إسرائيلية ـ من بينها القناة العاشرة، وقناة "كان" ـ قد نشرت فيديو لهبوط الطائرة بسلام في مطار بن غوريون، دون وقوع إصابات.

    ويشار إلى أن الرقابة العسكرية الإسرائيلية سمحت، اليوم الثلاثاء، بنشر تفاصيل حادث خطير، وقع في إحدى القواعد العسكرية، أمس الاثنين.

    طائرة من دون طيار من طراز أوريون-درون
    © Photo/ Rostec
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    وبحسب صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، فإن طائرتين في سلاح الجو الإسرائيلي تصادمتا داخل قاعدة "حتسريم" العسكرية، إذ اصطدمت طائرة عسكرية مخصصة للتدريبات بجناح طائرة حربية أخرى، لدى إقلاعها للتدريب داخل القاعدة العسكرية.

    اختبارات ميدانية
    وأوضحت الصحيفة إلى أن أضرارا طفيفة لحقت بالطائرتين، وتم إلغاء الرحلات التدريبية لسرب الطائرات، مضيفة أنه تم معاقبة الطيار، وتقرر حجزه لمدة 4 أيام.
    وكان الجيش الإسرائيلي قد أجرى اختبارا ميدانيا لطريقة قتالية جديدة، تجمع بين المشاة والدبابات والهندسة القتالية في وحدة قتالية واحدة، في إطار إصلاح عسكري كبير، يهدف إلى تحديث الجيش الإسرائيلي ـ بحسب ما أعلنه الجيش.

    طائرة تابعة لشركة مصر للطيران
    © AP Photo / Petros Karadjias
    مصدر في "مصر للطيران" ينفي تعرض طائرة أسوان لأية حوادث
    وتم اختبار هذه الطريقة خلال تمرين يحاكي حربا في الشمال ضد "حزب الله" اللبناني، أجرى الجيش خلاله أيضا تجارب على تكنولوجيات جديدة، من بينها ليزر مضاد للقذائف ومدفعيات أكثر دقة، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

    خطة لتحديث الجيش
    وأُطلق على الوحدة المعاد تشكيلها اسم "تساكاح غدعون"، وهو اختصار بالعبرية لـ"الفريق القتالي للواء غيدعون"، على اسم "خطة غيدعون"، متعددة السنوات في الجيش الإسرائيلي، وهي خطة لتحديث الجيش، بدأ العمل بها، في عام 2016.
    وتم الكشف عن تفاصيل هذا النمط التنظيمي الجديد في وقت سابق من العام، وتم اختباره لأول مرة خلال مناورة في هضبة الجولان، الأسبوع الماضي.

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    طائرات, إسرائيل, بوينغ, تل أبيب, إسرائيل
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