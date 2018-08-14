استطلاع رأي لقناة عبرية: الإسرائيليون يلفظون ليبرمان

في استطلاع إسرائيلي للرأي، تبين أن وزير الدفاع الإسرائيلي الحالي، أفيغدور ليبرمان، سيأتي في ذيل القائمة، كمرشح للمنصب نفسه.

كشفت القناة العشرين الإسرائيلية، مساء اليوم، الثلاثاء، أنه في حال إجراء انتخابات على منصب وزير الدفاع الإسرائيلي، في الوقت الراهن، فإن ليبرمان سيحصل على نسبة 1.3% فقط من أصوات المنتخبين.

© Sputnik . Maxim Blinov عضو كنيست ينعت ليبرمان بـ"الضعيف والثرثار"

وأفادت القناة العبرية بأن أكثر من 50% من المصوتين الذي يتخطى عددهم 3237 صوتا، وضعوا أصواتهم لصالح نفتالي بينيت، وزير التعليم الحالي، و رئيس حزب "البيت اليهودي".

وأشارت القناة على موقعها الإلكتروني إلى أن وزير البناء والإسكان، يوآف غالنت، سيحصل على 29 %، مقابل 19% لأي وزير آخر، دون ليبرمان، أي أن الإسرائيليين يلفظون وزير دفاعهم الحالي.

في السياق نفسه، وقبل يومين فقط، دعا آفي غباي، رئيس حزب العمل الإسرائيلي، إلى إقالة أفيغدور ليبرمان، على خلفية اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" وفشله في منصبه كوزير للدفاع.

وقال غباي إنه "لا يمكن أن يكون لدولة إسرائيل وزير دفاع مثله، وأدعوه للذهاب لبيته". ونعته بالفاشل.

يذكر أن بتسلئيل سموتريتش، عضو الكنيست الإسرائيلي، قد نعت ليبرمان، بـ"الضعيف والثرثار"، وقال، في حوار للقناة السابعة العبرية:

إن ليبرمان شخص ضعيف، وثرثار، وليس لديه فكر استراتيجي، ولديه فجوة كبيرة بين القول والفعل.