استطلاع رأي لقناة عبرية: الإسرائيليون يلفظون ليبرمان

كشفت القناة العشرين الإسرائيلية، مساء اليوم، الثلاثاء، أنه في حال إجراء انتخابات على منصب وزير الدفاع الإسرائيلي، في الوقت الراهن، فإن ليبرمان سيحصل على نسبة 1.3% فقط من أصوات المنتخبين.
وأشارت القناة على موقعها الإلكتروني إلى أن وزير البناء والإسكان، يوآف غالنت، سيحصل على 29 %، مقابل 19% لأي وزير آخر، دون ليبرمان، أي أن الإسرائيليين يلفظون وزير دفاعهم الحالي.
في السياق نفسه، وقبل يومين فقط، دعا آفي غباي، رئيس حزب العمل الإسرائيلي، إلى إقالة أفيغدور ليبرمان، على خلفية اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" وفشله في منصبه كوزير للدفاع.
وقال غباي إنه "لا يمكن أن يكون لدولة إسرائيل وزير دفاع مثله، وأدعوه للذهاب لبيته". ونعته بالفاشل.
يذكر أن بتسلئيل سموتريتش، عضو الكنيست الإسرائيلي، قد نعت ليبرمان، بـ"الضعيف والثرثار"، وقال، في حوار للقناة السابعة العبرية:
إن ليبرمان شخص ضعيف، وثرثار، وليس لديه فكر استراتيجي، ولديه فجوة كبيرة بين القول والفعل.
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