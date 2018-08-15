صحيفة عبرية: هذا شرط الهدوء في غزة

"الهدوء مقابل الهدوء".. هكذا نشرت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، مساء أمس، الثلاثاء، تعليقا على مفاوضات حركة "حماس" في القاهرة.

كتبت الصحيفة الإسرائيلية أن الطرفين، الحمساوي والإسرائيلي، في طريقهما للاتفاق على تهدئة، تعني الهدوء مقابل الهدوء، دون إتمام صفقة تبادل أسرى بين الجانبين.

حرب الجرف الصامد

© REUTERS / Mohammed Salem قبل الإعلان عنه... معارضة إسرائيلية داخلية لاتفاق التهدئة في غزة

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، أن التهدئة لن تشمل عودة الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة، والتي تحتجزهم حماس، منذ العام 2014، مع نهاية الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة، حرب "الجرف الصامد".

وأكدت الصحيفة العبرية أن المجلس الوزراي الإسرائيلي سيجتمع، اليوم، الأربعاء، لمناقشة الاتفاق النهائي مع حماس في قطاع غزة، وبان الاتفاق سيكون طويل المدى، دون ذكر أية تفاصيل أخرى، وهو بوساطة مصرية.

وأوضحت الصحيفة بأن الاتفاق لن يشمل عودة الأسرى الإسرائيليين أو إخلاء القطاع من السلاح، أو عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة.

جهوزية الاتفاق

وكانت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، قد كتبت، أمس الثلاثاء، أن اتفاق التهدئة في غزة أصبح جاهزا، وبأن إسرائيل تأمل باستمرار الهدوء على حدود القطاع، كما جرى خلال الأيام القليلة الماضية.

© REUTERS / Mohammed Salem قبل الإعلان عنه... معارضة إسرائيلية داخلية لاتفاق التهدئة في غزة وأفادت الصحيفة العبرية بأن حالة الهدوء التي شهدها قطاع غزة خلال الساعات القليلة الماضية شجعت الطرف الإسرائيلي على التصريح بأن اتفاق التهدئة مع الحركة، التي وصفها بـ"الإرهابية"، بات جاهزا، أو على وشك الانتهاء.

وأشارت الصحيفة، في الإطار نفسه، إلى قرار وزير الدفاع، أفيغدور ليبرمان، بإعادة فتح معبر كرم أبو سالم، اعتبارا من صباح اليوم، الأربعاء، مع توسيع نطاق مساحة صيد الفلسطينيين للأسماك في البحر المتوسط لتسعة أميال.

الكابينيت