اليابان تستعد لكارثة طبيعية وترفع مستوى الخطر إلى الرابع

وفي وقت سابق، حذرت إدارة الأرصاد الجوية اليابانية حول إمكانية ثوران بركاني قوي في جزيرة "كوشينويرابو"، والذي يمكن أن يؤدي إلى عواقب كارثية في المناطق المأهولة بالسكان، حيث اعتمد الأخصائيون على تحليلاتهم على العدد المتزايد من الزلازل البركانية، وفق وكالة " kyodonews" اليابانية.

© REUTERS / USGS بركان هاواي ينفث الرماد والحمم تسقط في البحر

وذكرت إدارة الأرصاد الجوية اليابانية أن "مركز الزلزال أصبح الآن تقريبا في نفس المكان الذي كان فيه خلال الثوران في مايو/أيار من عام 2015، ويمكن للنشاط البركان أن يكون أكثر قوة".

كما أنها قامت برفع مستوى الخطر من الثاني إلى الرابع مما يعني التحضير لعمليا إجلاء موسعة في البلاد.

وطلبت من السكان القاطنين بالقرب من البركان أخذ الحيطة والحذر الشديدين، حيث من الممكن سقوط حجارة بركانية كبيرة وتدفق الحمم البركانية أيضا.