اليابان تستعد لكارثة طبيعية وترفع مستوى الخطر إلى الرابع

وفي وقت سابق، حذرت إدارة الأرصاد الجوية اليابانية حول إمكانية ثوران بركاني قوي في جزيرة "كوشينويرابو"، والذي يمكن أن يؤدي إلى عواقب كارثية في المناطق المأهولة بالسكان، حيث اعتمد الأخصائيون على تحليلاتهم على العدد المتزايد من الزلازل البركانية، وفق وكالة " kyodonews" اليابانية.
كما أنها قامت برفع مستوى الخطر من الثاني إلى الرابع مما يعني التحضير لعمليا إجلاء موسعة في البلاد.
وطلبت من السكان القاطنين بالقرب من البركان أخذ الحيطة والحذر الشديدين، حيث من الممكن سقوط حجارة بركانية كبيرة وتدفق الحمم البركانية أيضا.
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