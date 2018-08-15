مقتل 14 وإصابة 18 آخرين في انفجار أمام مركز تعليمي في كابول

قتل 14 أشخاص وأصيب 18 آخرين إثر هجوم انتحاري وقع، اليوم الأربعاء، أمام مركز مهدي التعليمي التابع للأقلية الشيعية، غربي العاصمة كابول.

كابول — سبوتنيك. وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الأفغانية وحيد مجروح "ارتفاع حصيلة ضحايا الانفجار داخل مركز تعليمي غرب كابول إلى 14 قتلى و18 مصابا".

© Sputnik . Jak أفغانستان...استبعاد مرشحين في الانتخابات بسبب صلتهم بجماعات مسلحة

وكانت وكالة "باجوك" الأفغانية نقلت اليوم الأربعاء عن مصادر أمنية "مقتل 10 طلاب وإصابة أكثر من 20 في هجوم انتحاري استهدف مركز تعليمي".

في سياق آخر، أعلنت السلطات الأفغانية، الاثنين الماضي، مقتل 12 جنديا بقوات حرس الحدود وإصابة 4 آخرين بهجوم عنيف شنه مسلحي طالبان على معبر "آي خانم" الحدودي مع طاجيكستان الليلة الماضية، وهذه هي المرة الرابعة التي يتعرض فيها نفس النقطة لهجمات المتمردين.

وأشار المتحدث باسم حاكم ولاية تخار جواد هجري لوكالة سبوتنيك، بأن "12 عنصرا بالقوات الأمنية استشهدوا هناك كما تم إلحاق خسائر فادحة بالمعارضة المسلحة".