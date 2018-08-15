ليبرمان يوجه رسالة عاجلة إلى غزة

وجه وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، رسالة عاجلة إلى الأهالي الفلسطينيين في قطاع غزة.

قال وزير الدفاع، ليبرمان، في رسالة عاجلة إلى غزة: أنا أفرق بين قيادة حماس وبين سكان قطاع غزة. لذلك قررت فتح معبر كرم أبو سالم وتوسيع مسافة صيد الأسماك تسعة أميال كرسالة واضحة لسكان غزة وهي: الهدوء أفضل من العنف.

وكتب ليبرمان، اليوم الأربعاء، في صفحته الرسمية على "فيسبوك"، إنه يجب أن تتضمن التهدئة ترتيب أمر الأسرى والمفقودين الإسرائيليين، وسنعمل من أجل ضمان أمن إسرائيل.

وفتحت السلطات الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، معبر كرم أبو سالم ، وسمحت بإدخال شاحنات البضائع إلى قطاع غزة المحاصر، كما تم البدء في توسعة مساحة الصيد ببحر غزة.

يأتي ذلك، في الوقت الذي ذكرت فيه وسائل الإعلام الإسرائيلية، توصل "حماس" وإسرائيل إلى تسوية تضمن وقف إطلاق النار واتفاق "تهدئة" برعاية مصرية.