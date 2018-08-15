فومين يبحث مع السفير الأوروبي في موسكو قضايا الأمن والتعاون العسكري

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين، ناقش مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في موسكو ماركوس أديرير، مسائل الأمن وخبرة التعاون العسكري.

© Sputnik . Aleksey Nikolskyi وزير الدفاع الروسي: واشنطن غير مستعدة لحوار يناقش الأمن الدولي أو الإقليمي

موسكو — سبوتنيك . وقال بيان لوزارة الدفاع الروسية: "استقبل نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين، اليوم الأربعاء 15 أغسطس/ آب، سفير الاتحاد الأوروبي لدى روسيا ماركوس أديرير، وتم مناقشة المسائل الأكثر إلحاحا للأمن الإقليمي والدولي".

وأضاف البيان أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول الوضع في مجال الأمن الأوروبي، وجرت مناقشة خبرة التعاون العسكري لوزارة الدفاع الروسية مع الاتحاد الأوروبي".

كما أفاد البيان أن فومين أطلع ماركوس أديرير، على الوضع في سوريا، مشددا على أهمية عودة اللاجئين إلى البلاد، بما فيه من الدول الأوروبية"، بينما تم الاتفاق، في ختام المحادثات، على مواصلة الاتصالات.