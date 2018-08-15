وزير المالية التركي: تركيا وقطر تعززان التعاون الثنائي

قال وزير المالية التركي، براءت ألبيرق، اليوم الأربعاء، إن تركيا وقطر ستحسنان التعاون الثنائي، بعد أن تعهدت الدوحة باستثمار 15 مليار دولار في تركيا.

سياسات رشيدة

© Sputnik . Aleksey Nikolskyi بعد قراره العاجل لانقاذ اقتصادها...أمير قطر يعلق على الأزمة التركية

وكان أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قد وصل، ظهر اليوم الأربعاء، إلى العاصمة التركية، أنقرة، في زيارة عمل بصحبة وفد رسمي، وذلك في ظل استمرار الأزمة بين تركيا والولايات المتحدة.

واستقبل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان ، أمير قطر في المجمع الرئاسي في العاصمة، أنقرة. وهذه ثاني زيارة للشيخ تميم إلى تركيا خلال عام 2018، والثالثة منذ اندلاع الأزمة الخليجية ومقاطعة السعودية والإمارات والبحرين ومصر لدولة قطر، في يونيو/تموز 2017.

#عاجل | استقبل الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان اليوم الاربعاء، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، أمير دولة #قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.https://t.co/jLMVDuX5IY pic.twitter.com/AFO1zqQdzz — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) ١٥ أغسطس ٢٠١٨

عقوبات أمريكية

وتراجعت قيمة العملة التركية مقابل الدولار الأمريكي بنحو 40%، بعدما ضاعف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجمعة الماضية، الرسوم الجمركية على واردات الألومنيوم والصلب التركية.

وجاء ذلك بعد أيام من فرض واشنطن عقوبات على وزيري، العدل والداخلية، التركيين؛ لرفض أنقرة الإفراج عن القس الأمريكي، أندرو برانسون ، الذي تحتجزه تركيا بتهم تتعلق بالإرهاب.

وردا على هذه الخطوة، دعا الرئيس التركي مواطني بلاده إلى دعم الليرة، واصفا العقوبات بأنها حرب اقتصادية، وهدد بالتخلي عن الدولار الأمريكي في التجارة مع دول أخرى.

وبحسب وكالة " رويترز ". في تدوينة على "تويتر"، قال ألبيرق، أيضا إن تركيا ستخرج من الوضع الاقتصادي الحالي بسياسات رشيدة، واستراتيجيات قوية وتعاون مع الأصدقاء.

وقال السفير القطري لدى تركيا، سالم بن مبارك آل شافي، إن تركيا "حليف استراتيجي" لنا، و"لن نتردد في تقديم الدعم اللازم للجمهورية التركية".

تطورات إيجابية

وأضاف آل شافي أن دولة قطر "دائما سباقة في نصرة إخوانهم الأتراك"، وفقا لوكالة "الأناضول" التركية

وتابع: "الدولتان لهما مواقف مشتركة في مجمل القضايا الإقليمية والدولية لما يصب في صالح شعبي البلدين، ولعل العلاقات التي تربط بين القيادتين والشعبين هي المحرك الأساسي والقوي لكلتا الدولتين".

وأكد أن زيارة أمير قطر تميم بن حمد إلى تركيا اليوم، الأربعاء، تدل على "قوة العلاقات القطرية التركية، وستتخللها بعض التطورات الإيجابية تؤكد مدى تلاحم الشعبين القطري والتركي، ووقوفهما المشترك ضد التحديات التي تواجههما".