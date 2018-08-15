جنرال إسرائيلي: فشلنا في لبنان ونواجه مشكلة في سوريا

قال جنرال إسرائيلي سابق إن المشكلة الحقيقية لدولة إسرائيل ليست في قطاع غزة، إنما في تعاظم قوة إيران في سوريا.

ذكر الجنرال الإسرائيلي، يعقوب عميدرور، أن تعاظم قوة إيران في سوريا هي المشكلة الحقيقية لإسرائيل، وليست قطاع غزة، وبأن إسرائيل اهتمت بالقطاع على حساب تزايد قوة إيران في الأراضي السورية.

© AP Photo / Alex Brandon الخارجية الأمريكية: ندعو العالم للانضمام إلينا لمطالبة إيران بالتوقف عن القمع

واعتبر الجنرال عميدرور أن احتلال الجيش الإسرائيلي لقطاع غزة، بمثابة "حماقة"، لأنه يعني إلقاء مسؤولية مليوني فلسطيني على عاتق إسرائيل، وهو ما لم يمكن تحمله.

وحذر رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق قطاع غزة و حركة "حماس" من جرجرة إسرائيل لحرب في غزة، بدعوى أنه في تلك الحالة سيكون الرد الإسرائيلي قاسيا ومؤلما.