غرينبلات ينفي توقيع اتفاق الهدنة بين "حماس" وإسرائيل

كتب غرينبلات على صفحته الرسمية على "تويتر" باللغات العربية والعبرية والإنجليزية، تعليقا على ما رددته وسائل الإعلام الإسرائيلية، المنشورة باللغة العبرية، قبل قليل، من أن الطرفين، الحمساوي والإسرائيلي انهيا الاتفاق.

وقال المبعوث الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط "لن يرضى أحد تماما عن اقتراحنا، ولكن هذه هي الطريقة التي يجب أن تكون إذا كان يراد تحقيق سلام حقيقي. فالسلام لا يمكن أن ينجح إلا إذا استند إلى حقائق".

وكتب أسفل التغريدة أسماء كل من:

نيكي هايلي المندوب الأمريكي في الأمم المتحدة

ديفيد فريدمان، السفير الأمريكي في الشرق الأوسط

جاريد كوشنر، صهر الرئيس ترامب والمستشار الرفيع بالبيت الأبيض

جيسون غرينبلات، المبعوث الخاص للمفاوضات الدولية.

ويشار إلى أن أنطونيو جوتيريتش، الأمين العام للأمم المتحدة، قد رحب بالاتفاق بين حماس وإسرائيل، وهو ما نقلته عنه القناة العاشرة العبرية، قبل قليل.