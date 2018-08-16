ظريف: نعتقد أن إيران يجب أن تستحوذ 20 بالمئة من مصادر بحر قزوين

أعرب وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، عن اعتقاده، أن إيران يجب أن تستحوذ 20 بالمئة من مصادر بحر قزوين، واعتبر طرح قضية حصة الـ 11 بالمئة، قد اقتبس من خط وهمي يتبع للنظام السابق، وشدد على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تقبل بهذا الأمر على الإطلاق.

طهران — سبوتنيك. وقال محمد جواد ظريف، من خلال حوار على التلفزيون الإيراني، مساء الأربعاء "إن حصة إيران بنسبة الـ 50 بالمئة من بحر قزوين تعتبر أمرا خاطئا، لأنه لو تصورنا أن لإيران حصة 50 بالمئة فلن يكون لجمهورية أذربيجان وتركمنستان أي حصة".

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وواصل وزير الخارجية: "أن حصة الـ 50 بالمائة لم يكن لها أي وجود وللأسف، فإنه في زمن النظام السابق وبسبب تبعية ذلك النظام لم يسمح الاتحاد السوفيتي "لإيران" بالعبور خطوة واحدة من الخط المسمى 'آستا' ولم تحصل إيران على قطرة واحدة من النفط.

وأضاف الوزير: " تمكنا من توثيق نقطة مهمة من خلال اتفاقية النظام القانوني لبحر قزوين، وتم تحديد النظام الحقوقي فيه وحددنا 15 كيلومترا للمياه الإقليمية".

وأوضح ظريف:

بناء على خط المبدأ في بحر قزوين، فإن نفس المساحة المتاحة لإيران ستكون متاحه للدول الأخرى، ويمكن لجميع البلدان الشاطئية الاستفادة منه.

وأعرب ظريف: "لم يتم تقسيم الحدود حتى الآن، و من المقرر أن تبدأ المفاوضات حول تحديد خط المبدأ في بحر قزوين بعد 4 أشهر"، مواصلاً، " وإذا لم تحل قضية خط المبدأ في بحر قزوين فسنواجه مشكلة في باقي بنود الاتفاق".

وبين الوزير: "أن هذه الاتفاقية لا تسمح لأي دولة شاطئية على بحر قزوين، باستخدام هذه المياه ضد الدول الأخرى، حيث أنها ستضمن حقوق و مصالح جميع الدول المطلة على بحر قزوين، وقد شملت الاتفاقية حركة النقل و المرور، التجارة والاقتصاد، مكافحة الإرهاب والتعاون الحدودي ومنع النزاعات العسكرية."

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وتحدث ظريف عن آخر التحولات في الاتفاق النووي الإيراني، قائلا: " ان الأوروبيين قاموا بعمل جيد حتى الآن، وأنهم اعلنوا التزامهم بواجباتهم تجاه الاتفاق".

وأضاف وزير الخارجية: "الأوروبيون يقولون، إن إنجاز الاتفاق سيكون حدث أمني مهم، حيث أنهم يجب أن يقدموا على الاتفاق بشكل عملي اكثر، من اجل الاستفادة من نتائجه".

وأكد جواد ظريف:

أن أمريكا تسعى لإيجاد اضطراب لا أكثر، وإنها غير جدية في التفاوض، و إذا كانت تحبذ المفاوضات فلماذا خرجت من الاتفاق النووي.

يذكر أن رؤساء الدول المتشاطئة على بحر قزوين قد وقعوا على معاهدة بخصوص الوضع القانوني للبحر في مدينة اكتاو، يوم الأحد المنصرم 12 آب/أغسطس، و بحث كل من رؤساء إيران وروسيا وكازاخستان وأذربيجان وتركمنستان الاتفاقَ على النظام الحقوقي لبحر قزوين، إضافة إلى مناقشة ملفات عالقة كالحدود والمياه الإقليمية.