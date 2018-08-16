الشرطة الوطنية: ما يقرب من مليون وحدة من الأسلحة النارية في أيادي الأوكرانيين

أكدت الشرطة الوطنية الأوكرانية، اليوم الخميس، أن حوالي 900 وحدة من الأسلحة النارية المسجلة رسمياً تقع في أيادي مواطني البلاد.

كييف — سبوتنيك. وردا على استفسارات وكالة "دويتشه فيلي" الألمانية بهذا الشأن، قالت الشرطة الوطنية الأوكرانية: "ووفقا لدائرة الأنشطة الوقائية للشرطة الوطنية، بحلول31 تمز/يوليو يملك مواطنو أوكرانيا 892854 وحدة من الأسلحة النارية. هذه الإحصائيات تتحدث عن بنادق الصيد المسجلة ذات الماسورة الملساء من الداخل أو المفرّضة (غير المششخنة، المخددة)".

وأضافت الشرطة أنه منذ عام 2013 تراوح عدد الأسلحة النارية في أيدي الأوكرانيين ما بين 800 إلى 900 ألف قطعة. وسجل في نهاية عام 2016، أكثر من 920 ألف وحدة ومن ثم أخذ هذا الاتجاه بالتراجع.