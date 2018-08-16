قراصنة حاسوب يكشفون نوايا كييف تسميم دونباس

أكد قراصنة الحاسوب من منظمة "كيبيربيركوت" أن القوات الخاصة، التابعة للجيش الأوكراني تستعد لتنفيذ هجوم إرهابي في منطقة دونباس، باستخدام مواد مشعة.

ووفقا لمعلوماتهم فإن الجيش الأوكراني يخطط لتلويث المياه في قناة دونيتسك الشمالية من دونباس بالنفايات، من حيث يأخذ الممر المائي الجنوبي لدونباس مياهه.

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وجاء في البيان ، الذي نشرته المنظمة على موقعها "بعد تلوث المياه، سيتم في الغالب نشر حملة إعلامية نشطة من قبل أوكرانيا والدول الغربية ضد دونيتسك ولوغانسك ، وكذلك روسيا. على سبيل المثال، سيتم اتهامهم بتلويث المنطقة بالإشعاع وانتهاك القانون الدولي، وعدم القدرة على ضمان سلامة البيئة وما شابه ذلك، إضافة على ما يترتب عليه من عواقب".

وأشار القراصنة إلى حصول القوات الخاصة على صناديق من مقبرة المواد المشعة المغلقة "فاكولينتشوك" في إقليم جيتوميرسكوي.

وذكرت المنظمة أن المشرف على الحملة هو مؤسس الشركة العسكرية الأمريكية الخاصة "بلاك ووتر" إيريك برنس. ونشر القراصنة صور رسالة قائد القوات الخاصة إيغور لونيف إلى نائب رئيس هيئة الأركان العامة إيغور كوليسنيك حول طلب السماح بوصول برنس إلى المنشأة العسكرية.