النيجر: استقرار ليبيا مهم لوقف الهجرة إلى أوروبا

قال رئيس النيجر، محمد إيسوفو، اليوم الخميس، إنه يتعين على أوروبا إنهاء حالة الفوضى في ليبيا، إذا كانت تريد وقف وصول قوارب المهاجرين إلى شواطئها، وحذر من أن استقرار الدول المجاورة أصبح على المحك.

وبحسب وكالة "رويترز"، تعد النيجر نقطة عبور للمهاجرين الذين يسعون لبلوغ أوروبا باستخدام القوارب انطلاقا من ليبيا. وإيسوفو حليف للغرب في حربه على المتشددين الإسلاميين المتمركزين في مالي ونيجيريا.

واستطرد إيسوفو "فيما يتعلق بليبيا على سبيل المثال، عبرت عن رغبتي في أن تدعمنا المستشارة، لكي نتمكن معا من إيجاد حل سريع للخروج من الأزمة في ليبيا، لأنه طالما بقيت ليبيا في الفوضى الحالية، فإن استقرار وأمن بلدان الساحل في خطر".

وأثنى على جهود بلاده لمحاربة المهربين الذين يحققون ثروات من إرسال أشخاص في رحلة محفوفة بالمخاطر إلى أوروبا، وقال إن الهجرة السرية انخفضت من 100 ألف شخص، في عام 2016، إلى عشرة آلاف شخص هذا العام.

لكنه أضاف أن النجاح لن يستمر طالما بقيت ليبيا في حالة فوضى.

وكان جنوب النيجر، الذي يقع على الحدود مع نيجيريا، هدفا لغارات قاتلة متكررة من قبل مقاتلي جماعة "بوكو حرام" الإسلامية المتشددة.