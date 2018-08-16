مصرع مستوطِنة إسرائيلية في عملية دهس غرب نابلس

لقيت مجندة إسرائيلية مصرعها في عملية دهس، قرب مستوطنة "حافات جلعاد"، غرب نابلس.

وذكرت قناة "كان" العبرية، مساء اليوم، أن مجندة إسرائيلية تعرضت للدهس وأصيبت بجراح، وصفت بالحرجة، ليعلن عن مصرعها فيما بعد. ولاذ منفذ عملية الدهس بالفرار.

מקום הפיגוע בצומת חוות גלעד בו נדרסה הערב הולכת רגל.

צילום: נדב גולדשטיין/TPS pic.twitter.com/FBi2JsuQkc — מעריב אונליין (@MaarivOnline) August 16, 2018

وتشهد منطقة نابلس انتشارا للجنود الإسرائليين ونصبا للحواجز بحثا عن منفذ عملية الدهس.

وأفادت القناة الإسرائيلية بأن يوسي داجان رئيس المجلس الإقليمي للضفة الغربية وصل إلى مكان الحادث، وسط حراسة أمنية مشددة.

אירוע הדריסה בשומרון: ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, הגיע למקום: "אירוע קשה ביותר. כל הכיוונים נבדקים". בסרטון — תיעוד מצומת ג'ית, סמוך למקום הדריסה@carmeldangor (צילום: נדב גולדשטיין/TPS) pic.twitter.com/Oo5Su9yX4j — כאן חדשות (@kann_news) August 16, 2018

وأفادت القناة العاشرة العبرية على موقعها الإلكتروني بأن السائق الذي قام بعملية الدهس سلم نفسه للسلطة الفلسطينية في الخليل.