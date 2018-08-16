كاتب إسرائيلي يكشف تفاصيل الاتصالات الدولية مع قطر

قال كاتب إسرائيلي إن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة واصلوا الاتصالات مع قطر لتمويل المشاريع الإنسانية في غزة.

ذكر المحلل السياسي الإسرائيلي، شمعون آران، أن الأشهر القليلة الماضية شهدت اتصالات مكثفة من إسرائيل والولايات المتحدة والأمم المتحدة مع قطر؛ بهدف حثها على تمويل بعض المشاريع الاقتصادية والإنسانية في قطاع غزة.

كتب المذيع والمحلل والكاتب الإسرائيلي، شمعون آران، على صفحته الرسمية على "تويتر"، أن جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي، وجيسون غرينبلات، المبعوث الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط، ونيكولاي ميلادينوف، المبعوث الأممي للسلام في الشرق الأوسط، زاروا قطر للغرض نفسه.

خلال الأشهر الأخيرة، #إسرائيل واشنطن والأمم المتحدة واصلت الاتصالات مع #قطر

في مسعى لتجنيد #الدوحة لتمويل بعض المشاريع الاقتصادية والإنسانية الكبرى في القطاع، لرفاهية السكان الفلسطينيين.



جاريد كوشنير و جييسون غرينبلات وكذلك نيكولاي ملادينوف زاروا قطر مؤخرا لنفس الغرض. — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) August 16, 2018

وكانت صحيفة "معاريف" العبرية، قد ذكرت، مساء اليوم، الخميس، أن وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، التقى بالمبعوث القطري لقطاع غزة، محمد العمادي، سرا، في 22 من شهر يونيو/حزيران الماضي، بمطار قبرصي.

وأفادت الصحيفة الإسرائيلية بأن ليبرمان التقى بالعمادي في مطار قبرصي، على هامش لقاء وزير الدفاع الإسرائيلي بنظيريه، القبرصي واليوناني.

وبحث الطرفان، ليبرمان والعمادي، الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وملف التهدئة ووقف إطلاق النار، وبحث الاقتراح القطري والخاص بحل الأزمة الإنسانية بالقطاع وعقد صفقة تبادل أسرى بين حركة حماس وإسرائيل.