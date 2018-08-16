قناة عبرية: مطالب إسرائيلية جديدة للتهدئة مع حماس

قالت قناة عبرية إن إسرائيل طلبت تفتيش كل السفن القادمة لقطاع غزة، والسير قدما في مفاوضات صفقة تبادل الأسرى مع حماس.

أفادت قناة "كان" الإسرائيلية، في ساعة متأخرة من مساء الخميس، بأن بلادها قدمت لحماس مطلبا جديدا للتوصل لوقف إطلاق النار بين الطرفين، ويتعلق بضرورة تفتيش كل سفينة تدخل قطاع غزة، وبحث ملف تبادل الأسرى المحتجزين لدى الحركة في قطاع غزة.

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أنه سواء أقيم الميناء الفلسطيني الجديد في قبرص أو أي مكان آخر، فمن حق تل أبيب تفتيش السفن القادمة للقطاع، باعتباره خطا أحمر لإسرائيل أمام تقدم المفاوضات التي تجرى مع حماس للتوقيع على اتفاق تهدئة بوساطة مصرية وأممية.