قناة عبرية: مطالب إسرائيلية جديدة للتهدئة مع حماس

أفادت قناة "كان" الإسرائيلية، في ساعة متأخرة من مساء الخميس، بأن بلادها قدمت لحماس مطلبا جديدا للتوصل لوقف إطلاق النار بين الطرفين، ويتعلق بضرورة تفتيش كل سفينة تدخل قطاع غزة، وبحث ملف تبادل الأسرى المحتجزين لدى الحركة في قطاع غزة.
وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أنه سواء أقيم الميناء الفلسطيني الجديد في قبرص أو أي مكان آخر، فمن حق تل أبيب تفتيش السفن القادمة للقطاع، باعتباره خطا أحمر لإسرائيل أمام تقدم المفاوضات التي تجرى مع حماس للتوقيع على اتفاق تهدئة بوساطة مصرية وأممية.
ההסכם עם חמאס: ישראל הציבה קו אדום למצרים ודורשת לבצע בידוק בכל ספינה שתגיע לנמל בעזה. כמו כן, נבדקת האפשרות שהנמל יוקם במצרים ולא בקפריסין. @gilicohen10 עם הפרטים ב-#חדשותהערב pic.twitter.com/A3xnrbRtmH— כאן חדשות (@kann_news) ١٦ أغسطس ٢٠١٨
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