الشرطة الإسرائيلية ستحقق الجمعة مع نتنياهو

قالت صحيفة عبرية، في ساعة متأخرة من مساء الخميس، إن الشرطة الإسرائيلية ستجري تحقيقا مع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في ملف القضية رقم 4000.

ذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، الخميس، أن الشرطة الإسرائيلية ستحقق مع نتنياهو، اليوم الجمعة، على خلفية القضية رقم 4000، والمتهم فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بمنح امتيازات ضريبية لشركة الاتصالات "بيزيك"، مقابل أن يحظى بتغطية صحيفة في الموقع الإخباري "واللا".

وأكدت الصحيفة الإسرائيلية أنه من المتوقع أن يكون هذا التحقيق هو الأخير لنتنياهو في هذا الملف، والخاص بمنحه امتيازات لشركة الاتصالات المعروفة "بيزيك"، وذلك أثناء توليه منصب وزير الإتصالات.

يذكر أن نتنياهو متهم في قضايا أخرى، منها ملفي 1000 و2000، فالأول يتعلق بتلقيه وزوجته، سارة نتنياهو، هدايا من رجل الأعمال، أرنون ميلتشين، والثاني يدور حول تعاون رئيس الوزراء مع مالك صحيفة "يديعوت أحرونوت"، لنشر أخبار طيبة عنه، مقابل غلق صحف أخرى.

وهناك قضية ثالثة لنتنياهو وهي الملف 3000 والخاص بشراء إسرائيل 6 غواصات حربية من شركة "تيسين كروب" الألمانية، رغم عدم حاجة البحرية الإسرائيلية لها، ولكن تبين أن مستشاره الخاص، وهو ابن عمه، دافيد شمرون، يعمل أيضا مستشارا قضائيا لممثل الشركة الألمانية لدى إسرائيل، رجل الأعمال، ميكي جانور.