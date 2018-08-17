عاصفة مدارية تضعف لدى وصولها شمال فيتنام

ضعفت العاصفة المدارية بيبينكا لدى وصولها إلى شمال فيتنام، اليوم الجمعة، وتسببت في فيضانات في بعض القري بأحد الأقاليم لكن لم ترد أنباء عن وقوع أضرار كبيرة.

وكانت فيتنام قد وضعت آلاف الجنود في حالة تأهب، أمس الخميس، وأعدت خططا لإجلاء السكان وأمرت السفن بالبقاء في الموانئ استعدادا للعاصفة.

© AFP 2018 / Hoang Dinh Nam فيتنام تحشد القوات وتحذر من فيضانات وعواصف مدارية

وضعفت بيبينكا عندما وصلت اليابسة صباح اليوم لكنها أسقطت أمطارا غزيرة على شمال البلاد، وفقا لرويترز.

وقال المركز الوطني للأرصاد إن العاصفة أسقطت أمطارا بلغ منسوبها 280 ميليمترا على إقليم نيه آن جنوبي العاصمة هانوي. وقالت صحيفة تيين فونج التي تملكها الدولة إن الأمطار غمرت البيوت وقطعت الطرق المؤدية إلى بعض القرى في الإقليم.

وقال مركز الأرصاد "تحتاج الأقاليم الشمالية إلى متابعة عن قرب للأمطار والتأهب لاحتمال حدوث انهيارات أرضية وفيضانات مفاجئة".

وفيتنام الواقعة في جنوب آسيا عرضة للعواصف المدمرة والفيضانات بسبب طول سواحلها. وقتل 389 شخصا في البلاد في العام الماضي بسبب كوارث طبيعية أغلبها فيضانات وانهيارات أرضية ناجمة عن عواصف.