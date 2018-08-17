مصرع أكثر من 320 شخصا جنوبي الهند بسبب الأمطار الموسمية

نيودلهي — سبوتنيك. وجاء في بيان عن ديوان الحكومة: "واجهت ولاية كيرالا، أسوأ فيضانات خلال السنوات المئة الماضية. وجرى فتح 80 سدا، ولقي 324 شخصا مصرعهم، وهناك 223.139 ألف شخص في نحو 1500 مخيم إقامة مؤقتة".
هذا ولقي نحو 190 شخصاً في أوتار براديش مصرعهم، وفي ولاية البغال 183 شخصا و139 شخصا لقوا مصرعهم في ولاية ماهاراشترا، و45 شخصاً في أسامي، و11 ضحية تم تسجيلها في ناغالاند.
وأعلنت القيادة الجنوبية للبحرية الهندية، يوم أمس الخميس، تعليق جميع التدريبات المخطط لها، ونقل الأفراد والسفن إلى ولاية كيرالا لتقديم المساعدة الطارئة لسكان المناطق المتضررة. وبالإضافة إلى ذلك، شاركت في عمليات الإنقاذ طائرات ومروحيات تابعة للقوات الجوية الهندية، بالإضافة إلى خفر السواحل.
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