مصرع أكثر من 320 شخصا جنوبي الهند بسبب الأمطار الموسمية

أفاد ديوان حكومة ولاية بيناري الهندية، اليوم الجمعة، بمصرع نحو 324 شخصا خلال ما يزيد عن أسبوع في ولاية كيرالا جنوبي الهند، التي تواجه منذ 8 أغسطس/ آب، أمطار موسمية غزيرة.

نيودلهي — سبوتنيك. وجاء في بيان عن ديوان الحكومة: "واجهت ولاية كيرالا، أسوأ فيضانات خلال السنوات المئة الماضية. وجرى فتح 80 سدا، ولقي 324 شخصا مصرعهم، وهناك 223.139 ألف شخص في نحو 1500 مخيم إقامة مؤقتة".

© REUTERS / STRINGER فيضانات الهند تخلف عشرات القتلي وتهجر 150 ألف شخص

ووفقا لأحدث البيانات الصادرة اليوم الجمعة، من قبل المركز الوطني للتصدي لحالات الطوارئ التابع لوزارة الداخلية في الهند، فإنه منذ بداية موسم الأمطار الموسمية في العام الحالي جراء الفيضانات والأمطار والانهيارات الأرضية في البلاد، لقي أكثر من 860 شخصا مصرعهم. وتضررت سبع ولايات هندية أكثر من غيرها في هذه الكارثة، وتم تسجيل أكبر عدد من الضحايا في ولاية كيرالا التي شهدت الدمار الأكبر أيضاً بين الولايات.

هذا ولقي نحو 190 شخصاً في أوتار براديش مصرعهم، وفي ولاية البغال 183 شخصا و139 شخصا لقوا مصرعهم في ولاية ماهاراشترا، و45 شخصاً في أسامي، و11 ضحية تم تسجيلها في ناغالاند.

وأعلنت القيادة الجنوبية للبحرية الهندية، يوم أمس الخميس، تعليق جميع التدريبات المخطط لها، ونقل الأفراد والسفن إلى ولاية كيرالا لتقديم المساعدة الطارئة لسكان المناطق المتضررة. وبالإضافة إلى ذلك، شاركت في عمليات الإنقاذ طائرات ومروحيات تابعة للقوات الجوية الهندية، بالإضافة إلى خفر السواحل.