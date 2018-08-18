صحيفة تكشف عن زيارة صينية إلى كوريا الشمالية الشهر المقبل

ذكرت صحيفة "ستريتس تايمز" السنغافورية، أن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، سيزور بيونغ يانغ الشهر المقبل بدعوة من زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، لحضور الاحتفال بالذكرى السبعين لتأسيس كوريا الشمالية.

© AP Photo / AP Video/KRT زعيم كوريا الشمالية يوجه انتقادات لاذعة للعقوبات الأمريكية

وقالت الصحيفة، اليوم السبت، إنها ستكون أول زيارة يقوم بها الرئيس الصيني لبيونغ يانغ منذ توليه السلطة في عام 2012 وأول زيارة لرئيس صيني منذ 13 عاما إذ كانت آخر زيارة قام بها الرئيس الصيني السابق هو جين تاو في عام 2005.

ولم تذكر الصحيفة المصدر الذي حصلت منه على هذه المعلومات ولم ترد وزارة الخارجية الصينية على طلب للتعليق.

وتقام احتفالات كوريا الشمالية في التاسع من سبتمبر/ أيلول وقالت الصحيفة إن زيارة شي قد تكون عرضة لأي تغيير في اللحظة الأخيرة.

والصين هي أهم شريك تجاري لكوريا الشمالية وزار كيم بكين ثلاث مرات منذ بداية العام الحالي عقد خلالها محادثات مع شي بشأن تحسين التعاون بين البلدين والإصلاحات الاقتصادية.

وكثفت الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية للضغط على بيونجيانج للتخلي عن برنامجها النووي وفي الأسبوع الماضي فرضت واشنطن عقوبات على شركات صينية تصدر الكحوليات والسجائر إلى كوريا الشمالية بما ينتهك هذه العقوبات.