صحيفة تكشف عن زيارة صينية إلى كوريا الشمالية الشهر المقبل

ولم تذكر الصحيفة المصدر الذي حصلت منه على هذه المعلومات ولم ترد وزارة الخارجية الصينية على طلب للتعليق.
وتقام احتفالات كوريا الشمالية في التاسع من سبتمبر/ أيلول وقالت الصحيفة إن زيارة شي قد تكون عرضة لأي تغيير في اللحظة الأخيرة.
والصين هي أهم شريك تجاري لكوريا الشمالية وزار كيم بكين ثلاث مرات منذ بداية العام الحالي عقد خلالها محادثات مع شي بشأن تحسين التعاون بين البلدين والإصلاحات الاقتصادية.
وكثفت الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية للضغط على بيونجيانج للتخلي عن برنامجها النووي وفي الأسبوع الماضي فرضت واشنطن عقوبات على شركات صينية تصدر الكحوليات والسجائر إلى كوريا الشمالية بما ينتهك هذه العقوبات.
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