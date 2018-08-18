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    زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون ورئيس الصين شي جينبينغ في داليان، الصين 9 مايو/ أيار 2018

    صحيفة تكشف عن زيارة صينية إلى كوريا الشمالية الشهر المقبل

    © REUTERS / KCNA
    العالم
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    ذكرت صحيفة "ستريتس تايمز" السنغافورية، أن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، سيزور بيونغ يانغ الشهر المقبل بدعوة من زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، لحضور الاحتفال بالذكرى السبعين لتأسيس كوريا الشمالية.

    الزعيم الكوري الشمالي كيم جزنغ أون يتفقد الجيش، 26 أغسطس/ آب 2017
    © AP Photo / AP Video/KRT
    زعيم كوريا الشمالية يوجه انتقادات لاذعة للعقوبات الأمريكية
    وقالت الصحيفة، اليوم السبت، إنها ستكون أول زيارة يقوم بها الرئيس الصيني لبيونغ يانغ منذ توليه السلطة في عام 2012 وأول زيارة لرئيس صيني منذ 13 عاما إذ كانت آخر زيارة قام بها الرئيس الصيني السابق هو جين تاو في عام 2005.

    ولم تذكر الصحيفة المصدر الذي حصلت منه على هذه المعلومات ولم ترد وزارة الخارجية الصينية على طلب للتعليق.

    وتقام احتفالات كوريا الشمالية في التاسع من سبتمبر/ أيلول وقالت الصحيفة إن زيارة شي قد تكون عرضة لأي تغيير في اللحظة الأخيرة.

    والصين هي أهم شريك تجاري لكوريا الشمالية وزار كيم بكين ثلاث مرات منذ بداية العام الحالي عقد خلالها محادثات مع شي بشأن تحسين التعاون بين البلدين والإصلاحات الاقتصادية.

    وكثفت الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية للضغط على بيونجيانج للتخلي عن برنامجها النووي وفي الأسبوع الماضي فرضت واشنطن عقوبات على شركات صينية تصدر الكحوليات والسجائر إلى كوريا الشمالية بما ينتهك هذه العقوبات.

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    الكلمات الدلالية:
    كوريا الشمالية, الصين
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