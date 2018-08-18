الشركة المسؤولة عن جسر جنوة المنهار تضع خطة لتعويض الضحايا

ووفقا لوكالة "رويترز"، تدير شركة "أوتوستراد" التابعة لمجموعة أتلانتيا للبنية التحتية القطاع الذي يربط بين جنوة والحدود الفرنسية.
وقالت المجموعة إن رئيس مجلس إدارتها ورئيسها التنفيذي سيعرضان مبادرات لدعم أسر الضحايا والمفقودين ومن اضطروا لإخلاء منازلهم وآخرين يسعون لدعم المرور في المدينة في أول ظهور علني للشركة منذ الكارثة.
وأكدت السلطات المحلية، أن عمال الإنقاذ عثروا على سيارة أخرى بين حطام الجسر المنهار في المدينة الواقعة شمال إيطاليا.
وأوضح متحدثون باسم إدارة الإطفاء والإدارة المحلية في جنوة إن السيارة التي وجدت أسفل كتل خرسانية "تطابق" سيارة يعتقد أنها كانت تقل عائلة من ثلاثة أفراد.
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