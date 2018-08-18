الشركة المسؤولة عن جسر جنوة المنهار تضع خطة لتعويض الضحايا

أعلنت شركة إيطالية عقد مؤتمرا صحفيا في جنوة، اليوم السبت، للإعلان عن المبادرات التي ستتخذها بعد انهيار جسر مسؤولة عن تشغيله.

ووفقا لوكالة "رويترز"، تدير شركة "أوتوستراد" التابعة لمجموعة أتلانتيا للبنية التحتية القطاع الذي يربط بين جنوة والحدود الفرنسية.

© Sputnik . Carlo Alberto Alessi ارتفاع عدد ضحايا انهيار جسر في إيطاليا إلى 42 شخصا

وأثيرت عاصفة سياسية في البلاد بعد انهيار قطاع طوله 200 متر من الجسر يوم الثلاثاء الماضي مما أودى بحياة ما لا يقل عن 38 شخصا.

وقالت المجموعة إن رئيس مجلس إدارتها ورئيسها التنفيذي سيعرضان مبادرات لدعم أسر الضحايا والمفقودين ومن اضطروا لإخلاء منازلهم وآخرين يسعون لدعم المرور في المدينة في أول ظهور علني للشركة منذ الكارثة.

وأكدت السلطات المحلية، أن عمال الإنقاذ عثروا على سيارة أخرى بين حطام الجسر المنهار في المدينة الواقعة شمال إيطاليا.

وأوضح متحدثون باسم إدارة الإطفاء والإدارة المحلية في جنوة إن السيارة التي وجدت أسفل كتل خرسانية "تطابق" سيارة يعتقد أنها كانت تقل عائلة من ثلاثة أفراد.